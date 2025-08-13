Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Τεχνολογικά εργαλεία για καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος- Παραμένουν οι προκλήσεις

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) δημοσίευσε χθες έκθεση σχετικά με τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων στην εποπτεία της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Η έκθεση καταγράφει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες καινοτομίας από τις αρμόδιες αρχές στην ΕΕ και διερευνά πώς αυτές μπορούν να υποστηρίξουν την αποτελεσματική εφαρμογή του νέου πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Όπως τονίζεται, το νέο πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/ χρηματοδότησης της τρομοκρατίας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος από την ΕΕ.

Ένα βασικό στοιχείο είναι η δημιουργία της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (AMLA), η οποία θα συντονίζει την εποπτεία της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε επίπεδο ΕΕ.

Επισημαίνεται ότι αυτή η θεσμική αλλαγή παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για την επανεκτίμηση των εποπτικών προσεγγίσεων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας για την ενίσχυση της εποπτείας.

Έρευνα για εντοπισμό τάσεων

Για να πληροφορήσει για το έργο αυτό, η EBA διεξήγαγε έρευνα στις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ) και, σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας AMLA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διοργάνωσε ένα ειδικό εργαστήριο για τον εντοπισμό τάσεων, προκλήσεων και ορθών πρακτικών στη χρήση της Τεχνολογίας Υποστήριξης (SupTech) στην εποπτεία της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Παραμένουν προκλήσεις

Η έκθεση συνοψίζει τις βασικές γνώσεις από αυτές τις δύο πρωτοβουλίες. Παρέχει μια επισκόπηση της τρέχουσας χρήσης της Τεχνολογίας Υποστήριξης (SupTech) σε ολόκληρη την ΕΕ και περιγράφει παραδείγματα αποτελεσματικών πρακτικών, για παράδειγμα, στη διαχείριση αλλαγών, στα δεδομένα και την τεχνολογία, στις εποπτικές και ρυθμιστικές στρατηγικές, που μπορούν να συμβάλουν σε ένα εποπτικό μοντέλο που βασίζεται περισσότερο στον κίνδυνο, βασίζεται σε δεδομένα και είναι κλιμακωτό στο πλαίσιο του νέου πλαισίου καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Υποδεικνύεται ότι ενώ οι αναπτύξεις της Τεχνολογίας Υποστήριξης (SupTech) στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, σχεδόν τα μισά από τα εργαλεία ή τα έργα που έχουν εντοπιστεί (47%) βρίσκονται ήδη σε παραγωγή, με ένα επιπλέον 38% να βρίσκεται υπό ανάπτυξη και το 15% να βρίσκεται σε διερευνητικές φάσεις.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι οι ΕΑΑ ήδη βιώνουν απτά οφέλη, όπως βελτιωμένη ποιότητα δεδομένων, ενισχυμένη συνεργασία και πιο αποτελεσματικό εντοπισμό κινδύνων. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετές προκλήσεις, όπως περιορισμένοι πόροι, νομική αβεβαιότητα και περιορισμοί στη διακυβέρνηση δεδομένων.

Η ΕΑΤ θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις ΕΑΑ και την AMLA στην ενίσχυση της χρήσης της τεχνολογίας και στην προώθηση της καινοτομίας στην εποπτεία της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

