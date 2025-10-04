Βουλευτικές εκλογές στην Τσεχία: Οι Βρυξέλλες ανησυχούν για την επιστροφή του «Τσέχου Τραμπ» στην εξουσία

Οι Τσέχοι ψηφίζουν σήμερα κατά τη δεύτερη και τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών, που είναι πιθανό να σημάνουν την επιστροφή του λαϊκιστή δισεκατομμυριούχου Αντρέι Μπάμπις στην εξουσία με υποσχέσεις για αύξηση των μισθών, τόνωση της ανάπτυξης και παράλληλα μείωση της βοήθειας για την Ουκρανία.

Η αλλαγή από τη σημερινή κεντροδεξιά κυβέρνηση είναι πιθανό να ενισχύσει το λαϊκιστικό, αντιμεταναστευτικό στρατόπεδο στην Ευρώπη, καθώς και την αντίθεση στους κλιματικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνει το Ρόιτερς.

Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν και πάλι σήμερα το πρωί στις 08:00 (09:00 ώρα Κύπρου) αφού είχαν κλείσει για τη νύκτα. Οι ψηφοφόροι μπορούν να ψηφίζουν μέχρι τις 2 μ.μ. και απόψε αναμένεται να ανακοινωθεί ένα ενδεικτικό προκαταρκτικό αποτέλεσμα. Δεν θα υπάρξουν προβλέψεις βασισμένες σε δημοσκοπήσεις στην έξοδο των εκλογικών τμημάτων.

Οι περισσότεροι από 8 εκατομμύρια εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι εκλέγουν τους βουλευτές της 200μελούς βουλής, του σημαντικότερου από τα δύο σώματα του κοινοβουλίου της Πράγας.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το λαϊκιστικό δεξιό αντιπολιτευόμενο κόμμα ANO (Ναι), με επικεφαλής τον δισεκατομμυριούχο πρώην πρωθυπουργό Αντρέι Μπάμπις, θα αναδειχθεί στην ισχυρότερη δύναμη.

Η κεντροδεξιά συμμαχία Spolu (Μαζί) με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Πετρ Φιάλα, από την άλλη, αναμένεται να υποστεί απώλειες.

Ο 71χρονος Μπάμπις δήλωσε χθες ψηφίζοντας στη βιομηχανική πόλη Οστράβα της ανατολικής Τσεχίας ότι έχει στόχο την απόλυτη πλειοψηφία για το κόμμα του. Είναι σύμμαχος του εθνικιστή πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν στην πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Πατριώτες για την Ευρώπη.

Ο Μπάμπις, ο οποίος είχε διατελέσει πρωθυπουργός από το 2017 ως το 2021, έχει υιοθετήσει αμφίσημη γραμμή σχετικά με τη βοήθεια στην Ουκρανία, ενώ ο απερχόμενος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα υποστηρίζει σταθερά το Κίεβο στον πόλεμο που διεξάγει εναντίον του η Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ