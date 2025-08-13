Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Άρχισε να πληρώνει για πυρκαγιές η ERB- Έχει ήδη καταβάλει ποσό άνω των €300.000

Με χαρακτηριστική αμεσότητα φαίνεται να έδρασε η ERB Ασφαλιστική, αφού σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες μας, έχει ήδη ξεκινήσει η καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές από την πυρκαγιά στη Λεμεσό

Με χαρακτηριστική αμεσότητα φαίνεται να έδρασε η ERB Ασφαλιστική, αφού σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες μας, έχει ήδη ξεκινήσει η καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές από την πυρκαγιά στη Λεμεσό. Το γεγονός αγκαλιάστηκε ιδιαίτερα θετικά από τους επηρεαζόμενους πολίτες, αφού τεκμηριώνει την διαχρονική δέσμευση της εταιρείας για άμεση και αποτελεσματική στήριξη των πελατών της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η εταιρεία έχει ήδη καταβάλει ποσό άνω των €300.000, ενώ προηγήθηκε η διαδικασία επαλήθευσης όλων των αιτημάτων αποζημίωσης που είχαν παραληφθεί. Η εταιρεία προχώρησε σε προκαταβολές, στοχεύοντας να διευκολύνει τους δικαιούχους να ορθοποδήσουν το συντομότερο δυνατόν. Όπως μας λέχθηκε, για την ERB Ασφαλιστική αποτελεί προτεραιότητα όλοι οι πληγέντες πελάτες της να έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν τις εργασίες επισκευής και αποκατάστασης των περιουσιών τους το συντομότερο δυνατό. 

Ταυτόχρονα, η εταιρεία έχει ενεργοποιήσει τους αναγκαίους μηχανισμούς και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η διευθέτηση όλων των έγκυρων αιτημάτων να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό.

