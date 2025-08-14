Οι μισές κυπριακές επιχειρήσεις με online πληρωμένες διαφημίσεις

Το τρίτο ψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, καταγράφει η Κύπρος όσον αφορά τις πληρωμένες διαφημίσεις των επιχειρήσεων στο διαδίκτυο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Eurostat.

Μεταξύ των 20 χωρών της ΕΕ με διαθέσιμα στοιχεία για το 2024, η διαφήμιση στο διαδίκτυο χρησιμοποιήθηκε από περισσότερες από 3 στις 5 επιχειρήσεις στη Μάλτα (60,4%) και από σχεδόν τις μισές επιχειρήσεις στη Φινλανδία (49,8%) και την Κύπρο (49,4%).

Ταυτόχρονα, αφορούσε λιγότερο από το 25% των επιχειρήσεων στη Ρουμανία (22,8%), την Πολωνία (23,2%) και την Πορτογαλία (23,6%).

Το 2024, το 32,6% των επιχειρήσεων στην ΕΕ χρησιμοποίησε πληρωμένη διαφήμιση στο διαδίκτυο.