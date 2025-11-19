Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στην Ολομέλεια πρόταση νόμου για πρόσβαση συμβασιούχων εκπαιδευτικών σε ιατροσυμβούλιο

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας ανέφερε ότι οι ανάπηροι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στους καταλόγους του Υπουργείου καθώς και τα εξαρτώμενα τέκνα τους δεν θα αποστέλλονται σε ιατροσυμβούλιο.

Ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής θα τεθεί η πρόταση νόμου των Βουλευτών του ΔΗΚΟ, Παύλου Μυλωνά και Χρύσανθου Σαββίδη, για πρόσβαση των εκπαιδευτικών λειτουργών που υπηρετούν με σύμβαση σε ιατροσυμβούλιο, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας, τους οποίους η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας οφείλει να λαμβάνει υπ’ όψιν κατά τη διαδικασία τοποθέτησης, μετακίνησης ή/και μετάθεσής τους. 

Η Πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ, Θέμις Ανθοπούλου, χαιρέτισε την πρόταση νόμου. «Γιατί το κράτος να πληρώνει εκ νέου για ιατροσυμβούλιο για εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη αξιολογηθεί από το κράτος με σοβαρή αναπηρία;», διερωτήθηκε.

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Παύλος Μυλωνάς, είπε ότι το κείμενο της πρότασης νόμου θα σταλεί στο Υπουργείο Παιδείας και στη Νομική Υπηρεσία, με σκοπό να οδηγηθεί στην Ολομέλεια.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

