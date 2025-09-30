ΥΠΟΙΚ: Τέσσερις ενέργειες για ενίσχυση φορολογικών εσόδων

Σε τέσσερις ενέργειες που ενισχύουν τα έσοδα και τα επίπεδα είσπραξης του Τμήματος Φορολογίας, αναφέρθηκε χθες ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.

Σε παρουσίαση του προϋπολογισμού του κράτους για το 2026, ο κ. Κεραυνός έκανε αναφορά στο έργο εκκαθάρισης καθυστερημένης εργασίας, στην εκστρατεία συμμόρφωσης με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, στον εκσυγχρονισμό δήλωσης και την εντατικοποίηση των εισπρακτικών μέτρων.

Εκκαθάριση δηλώσεων

Σύμφωνα με τον υπουργό, η εκκαθάριση δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων έχει ενταθεί ακόμα περισσότερο και βρίσκεται μέχρι και το τελευταίο υποβληθέν φορολογικό έτος 2023, επισημαίνοντας ότι δεν έχει επέλθει η καταληκτική ημερομηνία έγκαιρης υποβολής της αντίστοιχης δήλωσης για το 2024.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η εκκαθάριση δηλώσεων εισοδήματος νομικών προσώπων βρίσκεται μέχρι και το φορολογικό έτος 2022 που είναι επίσης το τελευταίο υποβληθέν έτος. Επίσης, ανέφερε δεν έχει επέλθει η προθεσμία έγκαιρης υποβολής για το φορολογικό έτος 2023 για εταιρείες που έχουν υποχρέωση υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών.

Σύμφωνα με τον υπουργό το οκτάμηνο του 2025 επιβλήθηκαν περίπου 332 χιλιάδες φορολογίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα μετά από εκκαθάριση ύψους €19 εκατ. πληρωτέου φόρου εισοδήματος και €31 εκατ. επιστρεπτέου φόρου εισοδήματος.

Συμμόρφωση με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ

Ο υπουργός επεσήμανε ότι κατά τη διμηνία Ιούλιος-Αύγουστος 2025 συνεχίστηκαν οι επιτόπιοι έλεγχοι σε σπίτια και διαμερίσματα, εντοπίστηκαν μη συμμορφωμένα πρόσωπα και κινήθηκε η διαδικασία ανάκτησης περίπου €20 εκατ. ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου ποσού που προέκυψε από οικειοθελή συμμόρφωση.

Επίσης, τόνισε, από την εκστρατεία συμμόρφωσης που διενεργήθηκε κατά το 2025 και τις εκστρατείες που πραγματοποιήθηκαν κατά το 2022-2024 (ποσό ανάκτησης περίπου €52,4 εκατ. ΦΠΑ) διαφαίνεται αύξηση στα ποσοστά εθελούσιας συμμόρφωσης.

Εκσυγχρονισμός δήλωσης, δημιουργία οφειλής και εύκολοι τρόποι εξόφλησης

Ο κ. Κεραυνός σημείωσε ότι οι αυτοματοποιήσεις στη Δήλωση Εισοδήματος στο σύστημα TAXISnet έκανε πιο εύκολο τον υπολογισμό φόρου εισοδήματος/ΓεΣΥ/έκτακτης εισφοράς για την άμυνα.

Η φορολογική οφειλή δημιουργείται αυτόματα με την οριστική υποβολή της δήλωσης με αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι να οδηγούνται στη Φορολογική Πύλη για άμεση εξόφληση των φορολογικών οφειλών είτε με πιστωτική/χρεωστική κάρτα είτε μέσω ηλεκτρονικής τράπεζας.

Εντατικοποίηση εισπρακτικών μέτρων

Αναφερόμενος στην εντατικοποίηση εισπρακτικών μέτρων, στάθηκε στην τοποθέτηση εμπράγματου βάρους (ΜΕΜΟ) σε ακίνητη περιουσία, στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και στην ποινική δίωξη για οφειλές ΦΠΑ.

Τα έσοδα το Τμήματος Φορολογίας αυξήθηκαν το επτάμηνο του 2025 κατά 8,1% ή €319,7 εκατ. φθάνοντας στα €4,2 δισ. από €3,9 δισ. πέρσι.