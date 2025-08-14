Μικρή άνοδος την Πέμπτη στο ΧΑΚ, εβδομαδιαία κέρδη

Με μικρή άνοδο έκλεισε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός του Δείκτης διαμορφώθηκε στις 293,14 μονάδες, με κέρδη 0,22%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 178,03 μονάδες, με επίσης άνοδο 0,21%.

Η αξία των συναλλαγών ήταν 825.460,55 ευρώ. Το ΧΑΚ έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 4,07%.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά κατέγραψε κέρδη 0,40%, ενώ η Εναλλακτική είχε πτώση 0,26%, όπως και τα Ξενοδοχεία με 2,89% και οι Επενδυτικές με 0,27%.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, με όγκο συναλλαγών 676.413,74 ευρώ (τιμή κλεισίματος 7,520 ευρώ - άνοδος 1,62%), ακολουθούμενη από τη μετοχή της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων, με 92.364,62 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,500 ευρώ - πτώση 0,66%), τη μετοχή της Δήμητρα Επενδυτική, με όγκο 36.019,65 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,705 ευρώ - πτώση 0,29%), τη μετοχή της Πετρολίνα, με όγκο 10.199,50 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,240 ευρώ - πτώση 0,80%) και τη μετοχή της K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD, με όγκο 4.757,93 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,515 ευρώ - άνοδος 1,98%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης 7 κινήθηκαν ανοδικά, 8 πτωτικά και 3 δεν είχαν μεταβολή.

Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 142.

