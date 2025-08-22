Οι αμερικανικοί δασμοί υπεύθυνοι για παγκόσμια αύξηση τιμών καφέ, λένε οι εξαγωγείς της Βραζιλίας

Η παγκόσμια αγορά καφέ τύπου αράμπικα σημείωσε άνοδο τον Αύγουστο, με τις τιμές να αυξάνονται κατά περισσότερο από 30% στο χρηματιστήριο ICE, κυρίως λόγω των απότομων αυξήσεων των δασμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε την Παρασκευή ο επικεφαλής του συμβουλίου εξαγωγέων καφέ της Βραζιλίας, Cecafe.

Ο δασμός 50% που επιβλήθηκε στον βραζιλιάνικο καφέ από την Κυβέρνηση Τραμπ από τις 6 Αυγούστου έχει καταστήσει τις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μη βιώσιμες και έχει διαταράξει τις αγορές, δήλωσε ο πρόεδρος της Cecafe, Μάρσιο Φερέιρα, σε συνέντευξή του.

«Σε συναντήσεις που είχα με την αμερικανική πλευρά, κατέστησα σαφές ότι η αύξηση των δασμών δημιούργησε ένα κλίμα αβεβαιότητας και οδήγησε σε αύξηση των τιμών του καφέ σε παγκόσμιο επίπεδο - και ενδέχεται να μην υπάρχει ανώτατο όριο», δήλωσε ο Φερέιρα.

«Η αγορά δεν μπορεί να προβλέψει πού θα κορυφωθούν οι τιμές», πρόσθεσε.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον καφέ αράμπικα στο ICE στη Νέα Υόρκη, διαμορφώθηκαν γύρω στα 3,74 δολάρια ανά λίβρα την Παρασκευή, από περίπου 2,80 δολάρια στα τέλη Ιουλίου.

Η απόδοση των φυτειών στη Βραζιλία, τον μεγαλύτερο παραγωγό και εξαγωγέα καφέ στον κόσμο, δεν θα βοηθήσει σύντομα, δήλωσε ο Φερέιρα.

Η συγκομιδή καφέ αράμπικα του 2025, που πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, απέδωσε περίπου 10% λιγότερο από το αναμενόμενο, είπε, προσθέτοντας ότι οι παγετοί αυτού του μήνα είναι πιθανό να μειώσουν την παραγωγή του επόμενου έτους.

ΚΥΠΕ