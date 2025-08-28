Επικεφαλής Επιστήμονας και Invest Cyprus υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας

Στην υπογραφή στρατηγικού μνημονίου συνεργασίας, με στόχο την εδραίωση του ρόλου της Κύπρου ως περιφερειακού κόμβου καινοτομίας, προχώρησαν ο Επικεφαλής Επιστήμονας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρης Σκουρίδης και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Invest Cyprus, Μάριος Τανούσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Επικεφαλής Επιστήμονα, Δημήτρη Σκουρίδη, "η ενίσχυση της συνεργασίας τους αυτής, αποσκοπεί στην επιτάχυνση της ανάπτυξης της οικονομίας με βάση την καινοτομία, ευθυγραμμίζοντας τις εθνικές και διεθνείς προσπάθειες για την προσέλκυση επενδύσεων στην έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει τις κυπριακές εταιρείες ώστε να αναπτυχθούν σε παγκόσμιο επίπεδο".

Το μνημόνιο, επιδιώκει, επίσης, την ενίσχυση της θέσης της Κύπρου ως κορυφαίου προορισμού για τις επιχειρήσεις και την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων στους τομείς της τεχνολογίας, της έρευνας και της καινοτομίας.

Κατά την υπογραφή του μνημονίου, ο Επικεφαλής Επιστήμονας, εξήρε τη σημασία της συνεργασίας επισημαίνοντας πως «αντανακλά την κοινή μας δέσμευση να μετατρέψουμε την Κύπρο σε πόλο έλξης για επενδύσεις με βάση την καινοτομία».

Ανέφερε ότι «ενώνοντας τις δυνάμεις μας με τον Invest Cyprus, ενισχύουμε τη διεθνή μας εμβέλεια και χτίζουμε μια ισχυρότερη γέφυρα μεταξύ των παγκόσμιων επενδυτών, των επιχειρηματιών και του ακμάζοντος οικοσυστήματος καινοτομίας της Κύπρου».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Invest Cyprus, "υπογράμμισε πως η Κύπρος διαθέτει ένα μοναδικό πλεονέκτημα λόγω της θέσης της που την καθιστά πύλη προς την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή".

«Μέσω αυτού του μνημονίου», ανέφερε, «καθιστούμε δυνατές συνεργασίες με μεγάλο αντίκτυπο και δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες για τις καινοτόμες εταιρείες να επενδύσουν, να αναπτυχθούν και να επιτύχουν».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η συνεργασία των δύο φορέων, "ενισχύει τη θέση της Κύπρου ως κέντρου καινοτομίας και ως κορυφαίου προορισμού για διεθνείς επιχειρήσεις παρέχοντας στις εταιρείες την απαραίτητη υποστήριξη και καθοδήγηση για να αξιοποιήσουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΙδΕΚ, να δραστηριοποιηθούν και να εδραιώσουν την παρουσία τους στην Κύπρο, επιτυγχάνοντας βιώσιμη ανάπτυξη".

Αποτελεί, επίσης, "το επιστέγασμα ενός επιτυχημένου έτους συνεργασίας μεταξύ του Invest Cyprus, του Γραφείου του Επικεφαλής Επιστήμονα και του ΙδΕΚ, επισφραγίζοντας ουσιαστικά τη δέσμευσή τους να λειτουργούν επικουρικά μεταξύ τους τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο".

Όπως σημειώνεται, "με τη συνεργασία αυτή, ενισχύονται οι προσπάθειες για προώθηση της Κύπρου ως ελκυστικού κέντρου τεχνολογίας, καινοτομίας και έρευνας και ανάπτυξης, ενώ διευκολύνονται οι επαφές μεταξύ ξένων εταιρειών που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν ή να επεκτείνουν τις εργασίες τους στην Κύπρο".

Παράλληλα, μέσω της συνεργασίας "θα τυγχάνουν στήριξης κυπριακές εταιρείες που επιδιώκουν να αναπτυχθούν στις διεθνείς αγορές και θα παρέχεται ολοκληρωμένη επιτόπια και εξ αποστάσεως υποστήριξη στους επενδυτές με στόχο την απρόσκοπτη συνεργασία και την επιχειρησιακή επιτυχία".

"Η συμφωνία αντικατοπτρίζει, επίσης, την κοινή δέσμευση για την προώθηση δομικών μεταρρυθμίσεων που βελτιώνουν το ρυθμιστικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της Κύπρου, ώστε να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες της βιομηχανίας καινοτομίας", καταλήγει η ανακοίνωση.