Για κρέας και ψάρι έχουν λεφτά οι Κύπριοι - Δεν δυσκολεύονται (πίνακας)

Η Κύπρος έχει το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, όσον αφορά τις οικονομικές δυσκολίες για γεύμα που περιέχει κρέας, ψάρι ή ένα χορτοφαγικό ισοδύναμο κάθε δεύτερη μέρα, όπως καταδεικνύεται από στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Eurostat.

Το 2024, το 8,5% του πληθυσμού της ΕΕ δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά ένα γεύμα που περιείχε κρέας, ψάρι ή ένα χορτοφαγικό ισοδύναμο κάθε δεύτερη μέρα, ποσοστό χαμηλότερο κατά 1,0 ποσοστιαία μονάδα (π.μ.) από ό,τι το 2023 (9,5%).

Το ποσοστό ήταν σημαντικά υψηλότερο για τα άτομα που κινδυνεύουν από φτώχεια, στο 19,4%, από ό,τι για τα άτομα που δεν κινδυνεύουν από φτώχεια (6,4%).

Σε εθνικό επίπεδο, το υψηλότερο ποσοστό ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια και δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά ένα σωστό γεύμα καταγράφηκε στη Σλοβακία (39,8%), ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία (37,7%) και την Ουγγαρία (37,3%).

Από την άλλη πλευρά, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (3,5%), την Ιρλανδία και την Πορτογαλία (και οι δύο 5,1%).