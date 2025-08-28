ΑΚΕΛ: Με απειλές και εκβιασμούς δεν προχωρά η φορολογική μεταρρύθμιση

Δεν είναι με απειλές και εκβιασμούς που θα γίνει φορολογική μεταρρύθμιση, είναι με διάλογο, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΑΚΕΛ και Επικεφαλής Τομέα Οικονομίας Χάρης Πολυκάρπου.

«Η μεταρρύθμιση είναι αναγκαιότητα, αλλά για να προχωρήσει θα πρέπει τόσο η φιλοσοφία της όσο και οι επιμέρους προτάσεις να εξυπηρετούν την πλειοψηφία των εργαζομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ιδιαίτερα όλων εκείνων των εισοδηματικών στρωμάτων και των κοινωνικών ομάδων που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης», σημειώνει.

«Το ΑΚΕΛ δεν είναι επικυρωτικός μηχανισμός. Και απόψεις έχει και συγκεκριμένες προτάσεις και θα τις καταθέσει τόσο στη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών όσο και στη συζήτηση που θα ακολουθήσει στη Βουλή», προσθέτει.

Καταλήγοντας ο κ. Πολυκάρπου, επισημαίνει ότι ο κ. Χριστοδουλίδης θα πρέπει να αντιληφθεί ότι οι αλλαγές στο φορολογικό σύστημα της χώρας επηρεάζουν τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα της κοινωνίας και των εργαζομένων και δεν πρόκειται να γίνουν στο πόδι και με τελεσίγραφα.