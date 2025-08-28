Η UniCredit αυξάνει τη συμμετοχή της στην Alpha Bank στο 26%

Η Alpha Bank A.E. («Alpha Bank») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 28 Αυγούστου 2025 δημόσια ανακοίνωση της UniCredit S.p.A («UniCredit»), η UniCredit προέβη στη σύναψη συναλλαγών χρηματοοικονομικών προϊόντων με επενδυτικές τράπεζες, που αφορούν στην απόκτηση ποσοστού περί το 5% στην Alpha Bank, αυξάνοντας έτσι τη συνολική της συμμετοχή στην Alpha Bank σε ποσοστό που ανέρχεται σε 26% περίπου.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η εκκαθάριση των συναλλαγών αυτών τελεί υπό την επιφύλαξη της λήψης των απαραιτήτων εποπτικών εγκρίσεων.

Ο CEO του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την απόφαση της UniCredit να αυξήσει περαιτέρω τη συμμετοχή της στην Alpha Bank, εξέλιξη που συνιστά έμπρακτη επιβεβαίωση των απτών αποτελεσμάτων της στρατηγικής μας συνεργασίας, και ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Τράπεζάς μας. Εργαζόμαστε συστηματικά μαζί με τον στρατηγικό μας εταίρο με στόχο τη δημιουργία αξίας για τους πελάτες και τους μετόχους μας, αξιοποιώντας την εκτεταμένη διεθνή παρουσία της UniCredit και ανοίγοντας νέους ορίζοντες για διασυνοριακή συνεργασία και ανάπτυξη. Η σχέση μας αναδεικνύει, επίσης, πώς η στενότερη συνεργασία ανάμεσα στις κορυφαίες ευρωπαϊκές τράπεζες μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού και ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα. Μαζί με την UniCredit, παραμένουμε προσηλωμένοι στην ενίσχυση της ανάπτυξης και του μετασχηματισμού της ελληνικής και κυπριακής οικονομίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής τραπεζικής ολοκλήρωσης προς όφελος των μετόχων και των πελατών μας».