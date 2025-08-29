Ενδιαφέρον γερμανικών επιχειρήσεων για επενδύσεις στη Βουλγαρία

Η Προεδρία της Βουλγαρίας πραγματοποιεί συνομιλίες με γερμανικές εταιρείες, οι εκπρόσωποι των οποίων θα επισκεφθούν τη χώρα στις αρχές Σεπτεμβρίου για να συζητήσουν πιθανές επενδύσεις, δήλωσε ο Βούλγαρος Πρόεδρος, Ρούμεν Ράντεφ, την Πέμπτη, έπειτα από συνάντηση με τον Γερμανό ομόλογό του, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, στο Βερολίνο.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι η συνεργασία μεταξύ Βουλγαρίας και Γερμανίας είναι πολύ καλή και πρόκειται να επεκταθεί περαιτέρω.

«Η προσωπική μου φιλοδοξία είναι να δημιουργήσω νέες παραγωγικές δυνατότητες και να συμμετάσχω στην κατασκευή της Airbus στη Βουλγαρία», δήλωσε ο Ράντεφ, εξηγώντας ότι αυτό αφορά την Premium AEROTEC, τη γερμανική αεροδιαστημική βιομηχανία.

Ο Πρόεδρος πρόσθεσε ότι είχε σοβαρές συζητήσεις με την ηγεσία της εταιρείας τον Φεβρουάριο κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου και είπε ότι τον Σεπτέμβριο θα επισκεφθούν τη Βουλγαρία. «Θα οργανώσουμε ξανά συναντήσεις με βουλγαρικές επιχειρήσεις και τη βουλγαρική Κυβέρνηση», ανέφερε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι βουλγαρικές αρχές θα αξιοποιήσουν στο έπακρο όχι μόνο αυτήν την εταιρεία αλλά και άλλες, και ότι αυτές οι επισκέψεις δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για πολιτικές εκστρατείες δημοσίων σχέσεων.

Ο Ράντεφ τόνισε την ισχυρή σχέση εργασίας με τον Πρόεδρο Σταϊνμάιερ, η οποία συνεχίζεται εδώ και οκτώ χρόνια.

Αυτή είναι η τρίτη επίσκεψη του Προέδρου Ράντεφ στο Βερολίνο, ενώ ο Γερμανός Πρόεδρος επισκέφθηκε τη Σόφια δύο φορές κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Το επίκεντρο των συναντήσεων ήταν η εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας. «Η Γερμανία είναι στρατηγικός σύμμαχος και κορυφαίος οικονομικός και επενδυτικός εταίρος. Ο διάλογος στο υψηλότερο επίπεδο είναι απαραίτητος για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος», δήλωσε ο Ράντεφ.

Πρόσθεσε ότι η πολιτική πρέπει επίσης να αποφέρει απτά, πρακτικά οφέλη, σημειώνοντας ότι η Βουλγαρική Προεδρία συνεργάζεται εδώ και πάνω από ένα χρόνο με τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Ένωση Οικονομικής Ανάπτυξης και Εξωτερικού Εμπορίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πιθανοί νέοι τομείς για επενδύσεις περιλαμβάνουν την αεροδιαστημική βιομηχανία, την ηλεκτρική κινητικότητα, την ηλεκτρονική, την ενέργεια, τα έξυπνα συστήματα ασφαλείας και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Την Τετάρτη, ο Πρόεδρος Ράντεφ παρευρέθηκε στα εγκαίνια ενός νέου εργοστασίου υψηλής τεχνολογίας του γερμανικού κατασκευαστή όπλων Rheinmetall στο Ούντερλουες της Κάτω Σαξονίας.

Η εταιρεία σχεδιάζει, σε συνεργασία με τις βουλγαρικές αρχές, να ανοίξει δύο εργοστάσια στη Βουλγαρία, ένα για πυρομαχικά και ένα για πυρίτιδα, με επένδυση που υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο λέβα, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Άρμιν Πάπεργκερ.

Ο Ράντεφ σημείωσε ότι ο πρακτικός σχεδιασμός για αυτά τα έργα αποτελεί πλέον ευθύνη της εκτελεστικής εξουσίας, ενώ η Προεδρία της Βουλγαρίας έχει ήδη διεκπεραιώσει το κρίσιμο έργο της προσέλκυσης αυτού του στρατηγικού επενδυτή στη Βουλγαρία, πείθοντάς τον ότι η επένδυση στη χώρα αξίζει τον κόπο και είναι απαραίτητη.

«Αυτή η διαδικασία πρέπει να είναι βιώσιμη και να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας, προσθέτοντας ότι αυτό δεν αφορά μόνο τα εργοστάσια πυρίτιδας και πυρομαχικών, αλλά και αρκετούς άλλους βασικούς τομείς.

Η συνεργασία με τη Rheinmetall θα συνεχιστεί επίσης σε αυτόνομα συστήματα και συστήματα drone, ηλεκτρονικά και στρατιωτικές τεχνολογίες αερομεταφορών, όπου η Βουλγαρία έχει σημαντικό δυναμικό. Ο Ράντεφ προειδοποίησε ότι η επένδυση της Rheinmetall θα μπορούσε να καθυστερήσει εάν η Κυβέρνηση δεν κάνει την έρευνά της.

Η Γερμανία κατατάσσεται ως ο κορυφαίος εταίρος εξωτερικού εμπορίου της Βουλγαρίας, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία. Το 2024, το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών ξεπέρασε τα 12,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι κύριες εξαγωγές της Βουλγαρίας προς τη Γερμανία περιλαμβάνουν μηχανήματα και εξοπλισμό, ηλεκτρονικά είδη, υφάσματα, χημικά και τρόφιμα. Οι εισαγωγές από τη Γερμανία περιλαμβάνουν αυτοκίνητα, βιομηχανικά μηχανήματα, ηλεκτρονικά εξαρτήματα, χημικά και καταναλωτικά αγαθά.

Από τον Ιανουάριο του 2024, οι άμεσες γερμανικές επενδύσεις στη Βουλγαρία ανέρχονται συνολικά σε 4,109 δισεκατομμύρια λέβα. Περίπου το 30% των 100 κορυφαίων επενδυτών στη Βουλγαρία είναι Γερμανοί ή έχουν γερμανική συμμετοχή. Οι μεγαλύτερες επενδύσεις αφορούν τους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της μηχανολογίας, του εμπορίου, της ηλεκτρονικής και της ηλεκτρικής ενέργειας.

