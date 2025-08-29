Κάλεσμα Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου για Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) καλεί όσους συμμετέχουν στη Δοκιμαστική Περίοδο Λειτουργίας (ΔΠΛ) της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ) να διευθετήσουν έγκαιρα τις εκκρεμότητές τους ώστε να είναι σε θέση να δραστηριοποιηθούν στην ΑΑΗ με την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της.

Σε σχετική ανακοίνωση ο ΔΣΜΚ ενημερώνει τους συμμετέχοντες στη ΔΠΛ ότι δεν είναι αυτομάτως συμμετέχοντες της ΑΑΗ «και αν δεν προχωρήσουν έγκαιρα στη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων τους, θα διαγραφούν από το Σύστημα Διαχείρισης της Αγοράς».

Θα διαγραφούν επίσης όσες οντότητες (Εγκαταστάσεις Παραγωγής, χαρτοφυλάκια καταναλωτών κ.α.) παραμένουν χωρίς εκπροσώπηση από Συμμετέχοντες στην ΑΑΗ, προστίθεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ