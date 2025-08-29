Νέοι σκόπελοι για το Υπουργείο Εργασίας- Καταγγελίες για κριτήρια εργοδότησης αλλοδαπών

Σοβαρές παρενέργειες στην εργασιακή ομαλότητα και σταθερότητα στη ξενοδοχειακή Βιομηχανία, προκαλούν οι λανθασμένες και μονομερείς ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στον κλάδο σε ότι αφορά τα κριτήρια εργοδότησης αλλοδαπών, σύμφωνα με τις συντεχνίες ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ και η ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ.

Όπως αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση, οι ρυθμίσεις που έχουν γίνει μονομερώς σχετικά με την Στρατηγική Απασχόλησης Εργαζομένων από Τρίτες Χώρες, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος της απεργοσπασίας, έχουν οδηγήσει στην απορρύθμιση της αγοράς εργασίας.

Η ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ και η ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ με κατεπείγουσα επιστολή τους στον Υπουργό Εργασίας καταγγέλλουν «σοβαρότατες παραβιάσεις των κριτηρίων εργοδότησης Ξένων Εργαζομένων από Τρίτες Χώρες σε Όμιλο Ξενοδοχειακών μονάδων, γεγονός που αποθρασύνει Ξενοδόχους να μην τηρούν τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από τη συλλογική σύμβαση εργασίας».

Πιο συγκεκριμένα στην επιστολή οι δύο κλαδικές συντεχνίες ζητούν μεταξύ άλλων από το Υπουργείο Εργασίας να ενεργοποιήσει άμεσα τις προβλεπόμενες διαδικασίες ανάκλησης ή αναστολής των αδειών εργοδότησης εργαζομένων από Τρίτες Χώρες, να διασφαλίσει την εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης και την προστασία των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των ντόπιων και κοινοτικών εργαζομένων και να επισπεύσει τη διαδικασία μεσολάβησης της εργατικής διαφοράς το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων.

«Είναι αδιανόητο το εντεταλμένο κράτος να μην προστατεύει το δικαίωμα των εργαζομένων να συνδικαλίζονται επιτρέποντας σε μερίδα εργοδοτών να “χρησιμοποιούν” τις άδειες εργαζομένων από Τρίτες χώρες, ως όπλο εξόντωσης, των συνδικαλιστικά οργανωμένων εργαζομένων», προσθέτουν.

Οι δυο συντεχνίες στην επιστολή ξεκαθαρίζουν ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση για αποκατάσταση της νομιμότητας, το συνδικαλιστικό κίνημα δηλώνει πανέτοιμο για λήψη απεργιακών μέτρων για θωράκιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Καταλήγοντας, σημειώνουν ότι «είναι πραγματικά αδιανόητο την ώρα που το κράτος καλείται να εφαρμόσει οδηγία για τον Ευρωπαϊκό Κατώτατο Μισθό, για επέκταση και εδραίωση των συλλογικών συμβάσεων να επιτρέπει με πράξεις ή παραλείψεις να εκτρέφεται η εργοδοτική αποθράσυνση που στόχο έχει να πλήξει την οργάνωση των εργαζομένων στις συντεχνίες».