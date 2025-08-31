Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Οι ρυθμίσεις στην Κύπρο και την ΕΕ για εγγυητές δανείων

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Βουλής, σε όλες τις χώρες που ανταποκρίθηκαν σε σχετικό ερώτημα, υφίσταται ο θεσμός του εγγυητή. Η νομική φύση της ευθύνης διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με τη χώρα

Τις νομοθετικές ρυθμίσεις σε Κύπρο και ΕΕ για τους εγγυητές δανείων καταγράφει έρευνα της Βουλής των Αντιπροσώπων. Με επιστολή του ο βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας  Άριστος Δαμιανού ζήτησε από τον Τομέα Ερευνών και Μελετών της Υπηρεσίας Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων τη διενέργεια έρευνας σχετικά με την ύπαρξη του θεσμού του εγγυητή σε δανειακές συμβάσεις που συνάπτει δανειολήπτης δυνάμει συμφωνίας του με πιστωτή και τη λήψη μέτρων για κατοχύρωση των δικαιωμάτων και προστασία του εγγυητή έναντι των υποχρεώσεων του πρωτοφειλέτη σε χώρες μέλη της ΕΕ. Για σκοπούς εκπόνησης της έρευνας, στάλθηκε το ακόλουθο ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ECPRD): Υφίσταται ο θεσμός του εγγυητή σε δάνειο το οποίο συνάπτει πρωτοφειλέτης δυνάμει συμφωνίας με πιστωτή στη χώρα σας; Αν ναι, αναφέρετε τα μέτρα που λαμβάνο...

Tags

ΒΟΥΛΗκόκκινα δάνειαΔάνειαΜη εξυπηρετούμενα δάνειατράπεζεςβουλη

