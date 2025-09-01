Εμφαση από Επιτροπή Οικονομικών σε ποιοτικά κριτήρια για ιδιωτικοποίηση ΧΑΚ

Με έμφαση στη διασφάλιση ποιοτικών κριτηρίων για την επιλογή στρατηγικού επενδυτή συνεχίζεται η συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών για την αποκρατικοποίηση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Η κατ’ άρθρον εξέταση του νομοσχεδίου ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, με κάποιες μικρές εκκρεμότητες, ενώ στόχος παραμένει η ψήφιση εντός Σεπτεμβρίου.

Ευρεία πολιτική συναίνεση καταγράφεται ως προς την αναγκαιότητα της ιδιωτικοποίησης, με την πλειοψηφία να υπογραμμίζει ότι η επιλογή δεν πρέπει να βασιστεί αποκλειστικά στο ύψος της προσφοράς αλλά και σε κριτήρια που θα εξασφαλίσουν ανάπτυξη της αγοράς και του ίδιου του Χρηματιστηρίου. Παράλληλα, επιδιώκεται να κλείσουν οι εκκρεμότητες για τα εργασιακά δικαιώματα και το Ταμείο Ευημερίας των εργαζομένων.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου δήλωσε μετά από τη συνεδρία ότι η αποκρατικοποίηση του ΧΑΚ συγκεντρώνει ευρεία πολιτική στήριξη, καθώς η σωστή ιδιωτικοποίηση με τον σωστό στρατηγικό επενδυτή θα δώσει μεγάλη ώθηση στην κυπριακή οικονομία, θα απεγκλωβίσει πολλές επιχειρήσεις από το μονοπώλιο του δανεισμού και θα εντάξει την Κύπρο στο πλαίσιο των χωρών που μπορούν να είναι οικονομικοί κόμβοι για την ευρύτερη περιοχή.

Η συζήτηση για τα κριτήρια επιλογής επενδυτή, είπε, ήταν το σημαντικότερο σημείο.

«Δεν πρόκειται για την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου μόνο με βάση την ψηλότερη τιμή. Το ζήτημα είναι να διασφαλιστεί ότι ο στρατηγικός επενδυτής θα επιλεγεί με κριτήρια, που θα δίνουν την καλύτερη προοπτική για την ανάπτυξη της αγοράς και του ΧΑΚ», σημείωσε, προσθέτοντας η προσέγγιση αυτή συγκέντρωσε τη στήριξη σχεδόν όλων των κομμάτων.

Δήλωσε παράλληλα ότι ο στρατηγικός επενδυτής θα πρέπει να είναι μόνο άλλη ρυθμιζόμενη αγορά.

Σε εκκρεμότητα παραμένει ένα θέμα που αφορά τους εργαζόμενους, ωστόσο, όπως είπε, τα δύο από τα τρία ζητήματα που έθεσαν έχουν κλείσει με συναίνεση και χωρίς διαφωνία, ενώ για το τρίτο αναμένεται λύση τις επόμενες ημέρες, ώστε να διασφαλιστούν πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα.

Η κα Ερωτοκρίτου διευκρίνισε ότι ζητήθηκε η τελική διατύπωση για τα ποιοτικά κριτήρια να είναι έτοιμη μέχρι την Παρασκευή, με περιθώριο δύο εβδομάδων αν χρειαστεί, καθώς στόχος είναι η ψήφιση του νομοσχεδίου εντός Σεπτεμβρίου.

Σε σχέση με τα άλλα νομοθετήματα που αφορούν την αποκρατικοποίηση του ΧΑΚ και έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση διευκρίνισε ότι δεν πρέπει να περάσουν όλα μαζί από τη Βουλή.

Η βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου χαρακτήρισε το νομοσχέδιο πολύ σημαντική πρωτοβουλία που πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα, καθώς η διατήρηση του ΧΑΚ ως κρατικός οργανισμός είναι αναχρονιστική.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η αναβάθμιση και περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής χρηματιστηριακής αγοράς μέσω εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή, ο οποίος θα πληροί συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα δημιουργήσουν προοπτική ανάπτυξης τόσο για τις επιχειρήσεις στην Κύπρο όσο και για την οικονομία γενικότερα.

Η κ. Ορφανίδου σημείωσε ως θετικό ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συναινούν προς αυτή την κατεύθυνση και εξέφρασε την ελπίδα ότι το νομοσχέδιο θα οδηγηθεί σύντομα στην Ολομέλεια για ψήφιση.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς σημείωσε ότι στην περίπτωση του ΧΑΚ δεν υφίσταται η βασική ένσταση του κόμματος για την αποκρατικοποίηση δημόσιων οργανισμών, καθώς η χρηματαγορά αποτελεί ιδιάζουσα συνθήκη.

Τόνισε ωστόσο ότι παραμένουν σε εκκρεμότητα ζητήματα που αφορούν τα εργασιακά δικαιώματα, τη συνέχιση του Ταμείου Ευημερίας και τα ελάχιστα ποιοτικά κριτήρια ως προς την επιλογή του στρατηγικού επενδυτή σε σχέση και με το ύψος της προσφοράς. Όπως είπε, αναμένονται οι τελικές τοποθετήσεις της εκτελεστικής εξουσίας, ώστε το νομοσχέδιο να οδηγηθεί στην Ολομέλεια.

Για το Ταμείο Ευημερίας, ο κ. Καυκαλιάς ανέφερε ότι θα υπάρξει διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις τις επόμενες μέρες, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων δεν θα καταργηθούν μέσα από τη νομοθεσία.

Ο βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι η αποκρατικοποίηση του ΧΑΚ είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, σημειώνοντας ότι η απόφαση αυτή κρίνεται αναγκαία λόγω της πτωτικής πορείας του κύκλου εργασιών τα τελευταία χρόνια και των συνεχόμενων ετήσιων ζημιών.

Αναφερόμενος στις πρόνοιες του αναθεωρημένου νομοσχεδίου, ανέφερε ότι αντιμετωπίζει τις περισσότερες ανησυχίες που είχαν τεθεί προηγουμένως, ενώ για τη διαδικασία επιλογής στρατηγικού επενδυτή τόνισε ότι προβλέπεται η ύπαρξη ποιοτικών κριτηρίων. Παρά ταύτα, εξέφρασε επιφυλάξεις για τον όρο που ορίζει ως βασικό κριτήριο την υψηλότερη τιμή ανά μετοχή, εισηγούμενος να καθοριστεί ποσοστό βαρύτητας μεταξύ οικονομικών και ποιοτικών κριτηρίων για λόγους διαφάνειας και για να διασφαλιστεί η επιλογή του καταλληλότερου επενδυτή.

Για τα εργασιακά ζητήματα, εξέφρασε ικανοποίηση, καθώς το νέο κείμενο διασφαλίζει τις προοπτικές ανέλιξης του προσωπικού, ενώ εκκρεμεί μόνο το θέμα του Ταμείου Ευημερίας. Πρόσθεσε ότι η ΔΗΠΑ στηρίζει την προσπάθεια, υπό την προϋπόθεση ότι η λύση θα είναι η πιο συμφέρουσα για τον τόπο και η διασφάλιση του προσωπικού πλήρης.

Πηγή: ΚΥΠΕ