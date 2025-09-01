Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Τ/κ ΜΜΕ: Ουρές και πολύωρη αναμονή στα οδοφράγματα το ΣΚ που πέρασε - Που αποδίδουν την καθυστέρηση

Πολλοί από τους αναμένοντες απέδιδαν την ταλαιπωρία σε αυξημένους ελέγχους στα σημεία διέλευσης που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Μεγάλες ουρές οχημάτων και πολύωρες καθυστερήσεις παρατηρήθηκαν στα οδοφράγματα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία κυρίως σε Τουρκοκύπριους που επιθυμούσαν να εισέλθουν στις ελεύθερες περιοχές, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τουρκοκυπριακού Τύπου. Η κατάσταση, που επαναλήφθηκε τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή, έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια, προσθέτουν.

Όπως αναφέρεται στα δημοσιεύματα, πολλοί από τους αναμένοντες απέδιδαν την ταλαιπωρία σε αυξημένους ελέγχους στα σημεία διέλευσης που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Παράλληλα, τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν πως στην πρόκληση της κυκλοφοριακής συμφόρησης συμβάλλουν επίσης η ανεπάρκεια των σημείων ελέγχου στα κατεχόμενα, καθώς και ο περιορισμένος συνολικός αριθμός των διαθέσιμων οδοφραγμάτων.

Το πρόβλημα, αν και φαίνεται τεχνικής φύσεως, εκτιμάται από μερίδα του Τύπου στα κατεχόμενα ότι είναι αποτέλεσμα έλλειψης επικοινωνίας, απουσίας πολιτικής βούλησης και μονομερών πρακτικών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

