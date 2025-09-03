Τρεις παράγοντες πλήττουν τις επιχειρηματικές προοπτικές

Οι διαταραχές του εμπορίου, ο πληθωρισμός και οι γεωπολιτικές εντάσεις περιορίζουν τις παγκόσμιες επιχειρηματικές προοπτικές, σύμφωνα με νέα έρευνα τοπικών επιμελητηρίων σε περισσότερες από 100 χώρες από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC).

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του ICC, το οποίο δημοσιοποίησε το ΚΕΒΕ, τα ευρήματα της έρευνας ICC World Chambers Federation Chamber Pulse 2025 αποτελούν μία σύνοψη των επιχειρηματικών προοπτικών σε βασικά οικονομικά ζητήματα σε όλες τις οικονομίες που αντιπροσωπεύουν συλλογικά το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Σύμφωνα με την έρευνα, ενώ το 89% των επιμελητηρίων αξιολογούν το επιχειρηματικό περιβάλλον ως τουλάχιστον αποδεκτό, τα περιφερειακά χάσματα είναι μεγάλα. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, ο πληθωρισμός και οι δασμοί βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των παγκόσμιων εμποδίων για τις επιχειρήσεις, αλλά οι προκλήσεις διαφέρουν σημαντικά ανά περιοχή.

Οι ερωτηθέντες στη Βόρεια Αμερική αντιμετωπίζουν δυσκολίες περισσότερο με τους δασμούς (100%), στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική με γεωπολιτικές εντάσεις (62%), στη Νότια Ασία με φορολογίες (82%) και στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική με την ανασφάλεια (70%).

Οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού είναι πιο έντονες στη Βόρεια Αμερική (83%), την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία (70%), την Ανατολική Ασία και τον Ειρηνικό (54%). Ο πληθωρισμός εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό λόγο ανησυχίας, με τις αυξήσεις τιμών να αναφέρονται σε πάνω από το 90% των χωρών.

Για περισσότερα από τα μισά επιμελητήρια που συμμετείχαν στην έρευνα, το τρέχον εμπορικό περιβάλλον επιφέρει σημαντική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις. Η αβεβαιότητα ξεπερνά τις δασμολογικές αλλαγές ως η κύρια εμπορική πρόκληση, με το 74% των επιμελητηρίων να την αναφέρουν ως σημαντικό εμπόδιο.

Οι ανησυχίες για τον αυξανόμενο προστατευτισμό είναι ιδιαίτερα έντονες στην Ανατολική Ασία και τον Ειρηνικό, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, ενώ τα επιμελητήρια στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική είναι πιο αισιόδοξα, με το 60% να αναμένει σταθεροποίηση των εμπορικών συνθηκών.

Στρατηγικές και προοπτικές προσαρμογής

Ως απάντηση στην αβεβαιότητα, οι επιχειρήσεις δίνουν προτεραιότητα στη διαφοροποίηση της αγοράς (67%) και τη διαχείριση του κόστους (51%) έναντι της μετεγκατάστασης (25%). Η περιφερειακή ανάπτυξη του εμπορίου κερδίζει έδαφος στην Ασία και την Ευρώπη, ενώ οι επιχειρήσεις της Βόρειας Αμερικής επανεξετάζουν τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Παρά τις προκλήσεις, τα επιμελητήρια παραμένουν γενικά αισιόδοξα (50%) για τις μελλοντικές επιχειρηματικές συνθήκες. Η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική ηγούνται με τις πιο θετικές προοπτικές, ενώ η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική καθώς και η Ανατολική Ασία και ο Ειρηνικός αναφέρουν αυξανόμενη απαισιοδοξία, ειδικά εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων.

Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν επίσης ότι η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) κερδίζει έδαφος μεταξύ των επιχειρήσεων, με τη χρήση να αναφέρεται από το 22% των ερωτηθέντων, από 16% το 2024. Η Ασία ηγείται τόσο στην υιοθέτηση όσο και στην ετοιμότητα, αλλά η έλλειψη εμπειρογνωμοσύνης, οι ανησυχίες σχετικά με το απόρρητο των δεδομένων και τα ανέτοιμα εταιρικά δεδομένα αναφέρονται ότι εμποδίζουν την πρόοδο σε άλλες χώρες.

Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) είναι ο θεσμικός εκπρόσωπος περισσότερων από 45 εκατομμυρίων επιχειρήσεων σε περισσότερες από 170 χώρες. Τα μέλη του περιλαμβάνουν πολλές από τις κορυφαίες εταιρείες στον κόσμο, ΜΜΕ, επιχειρηματικές ενώσεις και τοπικά εμπορικά επιμελητήρια. Η κυπριακή επιχειρηματική κοινότητα εκπροσωπείται στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο μέσω της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής που εδρεύει στο ΚΕΒΕ ενώ όλα τα επιμελητήρια που λειτουργούν στην Κύπρο είναι μέλη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Επιμελητηρίων του ΔΕΕ (ICC World Chambers Federation).

Πηγή: ΚΥΠΕ