Κρίσιμης σημασίας για προϋπολογισμό ΕΕ η κυπριακή Προεδρία

Η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας θα είναι κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη ομογνωμίας στα θέματα προϋπολογισμού ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη, δήλωσε ο Επίτροπος αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό, την Καταπολέμηση της Απάτης και τη Δημόσια Διοίκηση Πιότρ Σεραφίν μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο Προεδρικό, ο οποίος από πλευράς του είπε ότι η Κύπρος θα κάνει το παν για πρόοδο στο θέμα.

Η Κύπρος, κατά την ενάσκηση της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, θα κάνει το παν για να υπάρξει πρόοδος και συναίνεση στο θέμα του προϋπολογισμού της ΕΕ, διαβεβαίωσε συγκεκριμένα τον Επίτροπο Σεραφίν, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Ο Επίτροπος τόσο σε δηλώσεις στη συνάντηση, όσο και αργότερα στα ΜΜΕ τόνισε τον ρόλο της Κύπρου στο θέμα του προϋπολογισμού, όταν θα προεδρεύει της ΕΕ.

Καλωσορίζοντας τον κ. Σεραφίν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι το χαρτοφυλάκιο του είναι ένα από τα πιο σημαντικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επίσκεψης του Επιτρόπου στην Κύπρο, αμέσως μετά την υποβολή της πρότασης για τον Προϋπολογισμό της ΕΕ.

Πρόσθεσε ότι η Κύπρος θα κάνει το παν ώστε να υπάρξει πρόοδος στο θέμα κατά την Προεδρία της στην ΕΕ, όπως, επίσης, και για άλλα θέματα μεγάλης σημασίας, όπως για παράδειγμα το μεταναστευτικό.

Ο Επίτροπος μιλώντας στα ΜΜΕ μετά τη συνάντηση είπε ότι η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας θα είναι κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη ομογνωμίας στα θέματα προϋπολογισμού, ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη.

Είπε ακόμη ότι η Κύπρος είναι η πρώτη χώρα που επισκέπτεται μετά την υποβολή της πρότασης για τον προϋπολογισμό.

Επεσήμανε εξάλλου ότι η Κύπρος θα είναι πολύ δημοφιλής προορισμός για τους θεσμούς της ΕΕ, τους αρχηγούς και Υπουργούς των κρατών της ΕΕ κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

«Αυτός είναι ο λόγος, επειδή εδώ στη Λευκωσία θα καθοριστεί η ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αρχές του 2026. Η Κύπρος είναι η πρώτη χώρα που επισκέπτομαι μετά την παρουσίαση της πρότασης [για τον προϋπολογισμό]. Η προεδρία του 2026 θα διαδραματίσει πολύ κρίσιμο ρόλο. Θα είναι ευθύνη της Προεδρίας του Συμβουλίου, άρα και της Κύπρου, να προετοιμάσει τη βάση για τον συμβιβασμό μεταξύ και των 27 κρατών μελών. Δηλώνω ότι η Επιτροπή θα είναι έτοιμη να βοηθήσει την Προεδρία σε αυτή τη διαδικασία και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να το πετύχουμε», σημείωσε.

Ο κ. Σεραφίν επεσήμανε ότι όταν όλα τα κράτη μέλη έχουν τα δικά τους συμφέροντα και τις δικές τους προτεραιότητες, προσθέτοντας ότι για τον ίδιο ήταν επίσης μια ευκαιρία να ακούσει από πρώτο χέρι τις αντιδράσεις σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής, καθώς και τυχόν αδυναμίες της. Η πρόταση, κατέληξε, θα πάει πίσω στις Βρυξέλλες και η εργασία θα συνεχιστεί.

Παρούσα στη συνάντηση του ΠτΔ με τον Επίτροπο Σεραφίν ήταν η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουνά.

Πηγή: ΚΥΠΕ