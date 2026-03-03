Έρευνα Bloomberg: Παγκόσμια άνοδος του πληθωρισμού λόγω του πολέμου με το Ιράν – Οι χώρες που θα πληγούν περισσότερο

Ο παγκόσμιος πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα επιταχυνθεί εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν, ενώ οι προοπτικές ανάπτυξης παραμένουν προς το παρόν σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστες, σύμφωνα με διεθνή έρευνα οικονομολόγων που διενήργησε το Bloomberg News.

Το 50% των ερωτηθέντων προβλέπει ελαφρώς ταχύτερη άνοδο των τιμών στη ζώνη του ευρώ, ενώ αντίστοιχο ποσοστό αναμένει παρόμοια εξέλιξη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Κίνα, σχεδόν το 40% των συμμετεχόντων προβλέπει επιτάχυνση του πληθωρισμού, η οποία ορίζεται ως αύξηση του ρυθμού ανόδου των τιμών καταναλωτή κατά 0,3 έως 0,9 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις.

Η μεγαλύτερη πληθωριστική απειλή που απορρέει από τη σύγκρουση σχετίζεται με την άνοδο των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας θαλάσσιας προσφοράς διέρχεται συνήθως από τα Στενά του Ορμούζ — τα οποία έχουν ουσιαστικά παραλύσει. Παράλληλα, αναμένονται δευτερογενείς επιπτώσεις, όπως αυξημένα αεροπορικά εισιτήρια και υψηλότερα κόστη διανομής, αλλά και ευρύτεροι κίνδυνοι για τις εφοδιαστικές αλυσίδες σε περίπτωση παρατεταμένης σύρραξης.

Η πλειονότητα των οικονομολόγων εκτιμά ότι ο αντίκτυπος του πολέμου στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν των ΗΠΑ, της ευρωζώνης και της Κίνας θα είναι περιορισμένος. Ωστόσο, πολλοί επισημαίνουν ότι καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει η διάρκεια της σύγκρουσης.

Σε περίπτωση διατηρήσιμα υψηλότερων τιμών πετρελαίου, οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς —όπως η Κίνα, η Ευρώπη και η Ινδία— θα δεχθούν ισχυρότερο πλήγμα, ενώ κερδισμένες ενδέχεται να βγουν εξαγωγικές χώρες όπως η Ρωσία, ο Καναδάς και η Νορβηγία, επισημαίνουν σε ανάλυσή τους οι Ζιάντ Νταούντ και Ντίνα Εσφαντιάρι της Bloomberg Economics.

Όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι καταναλωτές θα επιβαρυνθούν από το αυξημένο κόστος καυσίμων που περιορίζει το διαθέσιμο εισόδημα, αν και η συνολική επίπτωση στην οικονομία εκτιμάται ηπιότερη, καθώς η ανάπτυξη της παραγωγής σχιστολιθικού πετρελαίου έχει μετατρέψει τη χώρα σε εξαγωγέα ενέργειας.

Πηγή: NEWMONEY.gr