Ενώπιον της ΕΠΑ απόκτηση της AXIA Ventures από την Alpha Bank

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της AXIA Ventures Group Ltd από την Alpha Bank S.A. είτε απευθείας είτε μέσω της Alpha Finance Investment Services S.M.S.A.

Η Alpha Bank S.A. είναι ένα από τα κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα. Δραστηριοποιείται στον τομέα των χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Η Alpha Finance Investment Services S.M.S.A. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, η οποία προσφέρει ολοκληρωμένες επενδυτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Στην Κύπρο, η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται παρέχοντας χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Η AXIA Ventures Group Ltd είναι μια επενδυτική εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία προσφέρει υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής.