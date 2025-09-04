Άλμα 95% στα κέρδη της Atlantic Insurance- Έφθασαν τα €10 εκατ.

Σημαντική αύξηση στα κέρδη της ανακοίνωσε για το εξάμηνο του 2024, ανακοίνωσε η ασφαλιστική εταιρεία Atlantic.

Κατά την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2025 το Συγκρότημα παρουσίασε σημαντικά αυξημένα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ύψους €10,28 εκατ. έναντι €5,26 εκατ. το 2024.

Η σημαντική βελτίωση στην κερδοφορία οφείλεται στην αύξηση κατά 35,2% των κερδών από εργασίες τα οποία ανήλθαν σε €3,95 εκατ. από €2,92 εκατ. καθώς και στην αύξηση των κερδών από επενδύσεις σε €5,52 εκατ. έναντι €1,83 εκατ. το 2024.

Τα κέρδη από ασφαλιστικές εργασίες κατέγραψαν αύξηση 38,8% και ανήλθαν σε €3,79 εκατ. έναντι €2,73 εκατ. το 2024.

Η θυγατρική εταιρεία Atlantic Securities παρουσίασε κέρδη από εργασίες €159 χιλ. έναντι €190 χιλ. το 2024.

Τα έσοδα από επενδυτικές υπηρεσίες μειωθήκαν κατά 14,2% και ανήλθαν σε €466 χιλ. έναντι €543 χιλ. το 2024.

Αποζημιώσεις για πυρκαγιές

Όπως αναφέρεται, οι πρόσφατες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Επαρχία Λεμεσού προκάλεσαν ζημιές σε αριθμό οικιστικών κατασκευών που είναι ασφαλισμένες με την εταιρεία.

Η διεύθυνση εκτιμά ότι το συνολικό ποσό των αποζημιώσεων θα ανέλθει σε €1,50 εκατ. και το καθαρό κόστος μετά την αφαίρεση του μεριδίου των αντασφαλιστών σε περίπου €0,65 εκατ.

Το τελικό οικονομικό κόστος θα προσδιοριστεί μόλις ολοκληρωθεί η εκτίμηση των ζημιών και των απαιτήσεων και εφόσον δεν προκύψουν απρόβλεπτες επιπλέον εξελίξεις.