Δέσμευση ΣΑΕΚ για συνεισφορά στον διάλογο για φορολογική μεταρρύθμιση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο Σύνδεσμος διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τη διαδικασία κατάρτισης των νομοσχεδίων, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς

Τη δέσμευσή του να συνεισφέρει εποικοδομητικά στον δημόσιο διάλογο, προτάσσοντας τις ιδιαιτερότητες του ασφαλιστικού κλάδου και την ανάγκη για ρυθμίσεις, που θα ενισχύουν τη διαφάνεια, θα διασφαλίζουν τη φορολογική δικαιοσύνη και θα στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εξέφρασε, όπως ανακοίνωσε, ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ), στο πλαίσιο συνάντησης που είχε την Τετάρτη με τον Έφορο Φορολογίας, Σωτήρη Μαρκίδη και μέλη του επιτελείου του στο Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, ο ΣΑΕΚ αναφέρει ότι η συνάντηση διεξήχθη σε πνεύμα ειλικρινούς διαλόγου και συνεργασίας, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν απόψεις επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων που αφορούν την ασφαλιστική βιομηχανία και περιλαμβάνονται στα σχετικά νομοσχέδια.

Διαπιστώθηκε, όπως σημειώνει, σύγκλιση επί των βασικών στόχων της μεταρρύθμισης, ενώ επισημάνθηκαν επιμέρους ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω διαβούλευσης και τεχνικής επεξεργασίας, με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του νέου πλαισίου.

Ο Σύνδεσμος διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τη διαδικασία κατάρτισης των νομοσχεδίων, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση μιας μεταρρύθμισης που θα θέσει γερά θεμέλια για το φορολογικό σύστημα των επόμενων δεκαετιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

