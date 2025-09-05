Τερματίστηκε η ανοδική πορεία στο ΧΑΚ, εβδομαδιαία πτώση 1,4%

Με πτώση έκλεισε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Παρασκευή, ενώ σε εβδομαδιαία βάση η αγορά παρουσίασε απώλειες σε ποσοστό 1,41%, δίνοντας τέρμα στην ανοδική πορεία των τελευταίων εβδομάδων.

Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε την Παρασκευή στις 289,47 μονάδες, κλείνοντας με πτώση 0,26%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 175,93 μονάδες με πτώση 0,21%. Η ημερήσια αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €264.327.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά κατέγραψε πτώση 0,23% και η Εναλλακτική Αγορά πτώση 0,29%, ενώ χωρίς μεταβολή έκλεισαν τα Ξενοδοχεία και οι Επενδυτικές Εταιρείες.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, με όγκο συναλλαγών €157.456 (τιμή κλεισίματος €7,40 - πτώση 0,54%), καθώς και οι μετοχές της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο €33.484 (τιμή κλεισίματος €1,695 - χωρίς μεταβολή), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με όγκο €14.404 (τιμή κλεισίματος €4,34 - πτώση 0,46%), της ΚΕΟ με €14.382 (τιμή κλεισίματος €2,82 ευρώ - άνοδος 0,71%) και της Atlantic Insurance με όγκο €13.987 (τιμή κλεισίματος €2,70 – χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 4 κινήθηκαν ανοδικά, 7 πτωτικά και 3 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 116.

Εξάλλου, το ΧΑΚ ανακοίνωσε την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο 20.000 συνήθων μετοχών της εταιρείας «SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ» ονομαστικής αξίας €30,00, καθώς και την ταυτόχρονη εισαγωγή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο και Μητρώο του ΧΑΚ σύμφωνα με τα Άρθρα 10(1) και (3) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου.

Προσθέτει ότι οι πιο πάνω μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από κεφαλαιοποίηση κερδών και παραχωρήθηκαν δωρεάν στους υφιστάμενους μετόχους με αναλογία δύο νέες μετοχές για κάθε δέκα παλαιές (2:10), θα ενσωματωθούν στο ήδη εισηγμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο θα ανέλθει σε 120.000 μετοχές.

Σημειώνει ότι η διαπραγμάτευση των μετοχών θα αρχίσει την Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2025.

Πηγή: ΚΥΠΕ