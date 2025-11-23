Ρούμπιο για το σχέδιο Τραμπ: Κάνουμε κάποιες αλλαγές μετά τις συνομιλίες με την Ουκρανία

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε αισιοδοξία μετά από αυτό που χαρακτήρισε ως παραγωγικές συζητήσεις μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη σήμερα.

«Η προσωπική μου άποψη είναι ότι είχαμε πιθανώς την πιο παραγωγική και σημαντική συνάντηση μέχρι στιγμής σε όλη αυτή τη διαδικασία από τότε που εμπλακήκαμε», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στην Ελβετία πριν από λίγο.

Σύμφωνα με το CNNi, ο Ρούμπιο χαρακτήρισε το σχέδιο ειρήνης του Τραμπ, ως «πολύ καλό προϊόν εργασίας» και είπε ότι «βασίστηκε στις απόψεις όλων των εμπλεκόμενων μερών».

Οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, είπε ο Ρούμπιο, συναντώνται τώρα ξεχωριστά για να επεξεργαστούν ορισμένες προσαρμογές στο σχέδιο, με την ελπίδα «να περιορίσουν περαιτέρω τις διαφορές».

Τελικά, πρόσθεσε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πρέπει να εγκρίνουν το σχέδιο. Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι αισθάνεται «πολύ άνετα για αυτό, δεδομένης της προόδου που έχουμε σημειώσει».

Η Ρωσία θα πρέπει επίσης να υπογράψει το σχέδιο.

Ο Ρούμπιο είπε ότι θα υπάρξουν επιπλέον ενημερώσεις αργότερα σήμερα.

Ο Γερμάκ ευχαρίστησε τους «μεγάλους φίλους μας» από τις ΗΠΑ

Ο Αντρέι Γερμάκ, επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, δήλωσε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία είχε «μια πολύ παραγωγική πρώτη συνάντηση» με Αμερικανούς αξιωματούχους στη Γενεύη σήμερα, καθώς οι συνομιλίες συνεχίζονται για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία.

«Έχουμε σημειώσει πολύ καλή πρόοδο και προχωράμε προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Ο ουκρανικός λαός αξίζει και επιθυμεί αυτή την ειρήνη περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο σε αυτόν τον πλανήτη», δήλωσε.

Ο πρόεδρος Donald Trump επέκρινε σήμερα το πρωί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ουκρανική ηγεσία για αυτό που περιέγραψε ως έλλειψη ευγνωμοσύνης. Στις δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο Γερμάκ ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ:

«Ευχαριστούμε τους μεγάλους φίλους μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες, και προσωπικά τον πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του για τη δέσμευσή τους να φέρουν αυτή την ειρήνη».

Ο Γερμάκ δήλωσε ότι η ομάδα θα συνεχίσει να εργάζεται σήμερα και θα συντάξει προτάσεις τις επόμενες ημέρες.

«Θα εμπλέξουμε επίσης τους Ευρωπαίους φίλους μας και, φυσικά, την τελική απόφαση θα την πάρουν οι ηγέτες μας, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας, και ελπίζω ότι σήμερα θα επιτύχουμε σημαντική πρόοδο», δήλωσε ο Γερμάκ.

Πηγές στο CNNi: Οι συνομιλίες με την Ουκρανία «ολοκληρώθηκαν σε ορισμένους τομείς»

Οι ΗΠΑ αναφέρουν ότι οι σημερινές συνομιλίες με την Ουκρανία στη Γενεύη ήταν «παραγωγικές και σε ορισμένους τομείς ακόμη και αποφασιστικές», καθώς συζητήθηκε η πρόταση 28 σημείων του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Καθώς προχωρούσε η μέρα, οι Ουκρανοί και η αμερικανική αντιπροσωπεία συναντήθηκαν για να συζητήσουν λεπτομερώς τη συμφωνία ειρήνης», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος. «Θα πραγματοποιηθεί επίσημη συνάντηση μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών, όπου θα διευθετηθούν οι λεπτομέρειες της συμφωνίας», πρόσθεσε.

Αντιπρόταση Ευρωπαίων στο αμερικανικό σχέδιο για ειρήνη στην Ουκρανία

Οι Ευρωπαίοι έχουν υποβάλει τροποποιημένη εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ για την Ουκρανία που μειώνει τις προτεινόμενες περικοπές στο μέγεθος των ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων και περιορίζει τις εδαφικές παραχωρήσεις.

Το έγγραφο που ήλθε σε γνώση του Reuters συντάχθηκε για τις συνομιλίες της Γενεύης και προτείνει αριθμητικό όριο για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις τις 800.000 σε καιρό ειρήνης, έναντι του ορίου των 600.000 που παρουσιάσθηκε στο ειρηνευτικό σχέδιο που εμφάνισαν οι ΗΠΑ.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο ορίζει επίσης ότι «διαπραγματεύσεις για ανταλλαγές εδαφών θα εκκινήσουν από τη Γραμμή Επαφής», έναντι της εκδοχής του αμερικανικού σχεδίου που όριζε εκ προοιμίου ότι ορισμένες περιοχές θα αναγνωρισθούν «de facto ρωσικές».

Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση καταρτίσθηκε από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις του σχήματος E3 (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία), σύμφωνα με πληροφορημένη πηγή.

Η αντιπρόταση χρησιμοποιεί την αμερικανική πρόταση ως βάση, αλλά προχωρεί σημείο προς σημείο με προτάσεις για απαλείψεις ή τροποποιήσεις.

Προτείνει οι εγγυήσεις ασφαλείας που η Ουκρανία θα λάβει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι αντίστοιχες με το Άρθρο 5 της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Σχετικά με τη χρήση των παγωμένων στη Δύση, και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ρωσικών περιουσιακών στοιχείων προβλέπει: «Η Ουκρανία θα ανοικοδομηθεί πλήρως και θα αποζημιωθεί οικονομικά και μέσω των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία θα παραμείνουν παγωμένα μέχρις ότου η Ρωσία αποζημιώσει την Ουκρανία για τις καταστροφές», αναφέρεται στο κείμενο της αντιπρότασης.

Το αμερικανικό σχέδιο προέβλεπε ότι 100 δισεκατομμύρια δολάρια από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα επενδυθούν «σε μία υπό τις ΗΠΑ προσπάθεια ανοικοδόμησης και επενδύσεων στην Ουκρανία» και ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν το 50% των κερδών από το εγχείρημα.

Το αμερικανικό σχέδιο πρότεινε επίσης το υπόλοιπο να επενδυθεί σε ένα «ξεχωριστό αμερικανορωσικό επενδυτικό όχημα».

Πηγή: cnn.gr / ΚΥΠΕ