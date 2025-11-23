Συνάντηση Φαίδωνος με Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο του J. Paul Getty Trust

Συνάντηση είχε χθες στη Νέα Υόρκη με την κ. Katherine Elizabeth Fleming, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο του J. Paul Getty Trust, ενός από τα ισχυρότερα και πλέον επιδραστικά πολιτιστικά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του κόσμου ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος.

Σύμφωνα με ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Δημάρχου Πάφου, παρών ήταν επίσης ο Πρύτανης του American University of Beirut Mediterraneo, με έδρα την Πάφο, Δρ. Wassim El Hajj.

Όπως αναφέρει η κ. Fleming είναι μια εξέχουσα ιστορικός της Μεσογείου, με διεθνές κύρος, και σύμφωνα με τη Wikipedia θεωρείται συχνά μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στον χώρο της τέχνης και έχει χαρακτηριστεί ως η πιο επιδραστική γυναίκα στην αμερικανική τέχνη και κουλτούρα.

Ως επικεφαλής του Getty Trust, προσθέτει, διευθύνει έναν οργανισμό με τεράστια οικονομικά και επιστημονικά μέσα, ο οποίος καθορίζει παγκόσμιες στρατηγικές για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η νέα ακαδημαϊκή συνεργασία που έχει ξεκινήσει πρόσφατα και βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ανάμεσα στο American University of Beirut Mediterraneo, το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας που διατηρεί ανασκαφική αποστολή στην Πάφο και με δυνατότητα να συμπεριλάβει και το New York University, το οποίο επίσης πραγματοποιεί ανασκαφές σε περιοχή έξω από την Πάφο.

Στόχος αυτής της συνεργασίας προσθέτει ο κ.Φαίδωνος είναι η δημιουργία του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος «Μεταπτυχιακό στη Μεσογειακή Αρχαιολογία, Ψηφιακή Αρχαιολογία και Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς», το οποίο βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο ακαδημαϊκού σχεδιασμού.

Παράλληλα εξετάζεται η ίδρυση στην Πάφο ενός περιφερειακού κέντρου καταγραφής, ψηφιοποίησης, συντήρησης και αποκατάστασης αρχαιοτήτων, με πιθανή στήριξη από το Getty Foundation.

Αυτή ήταν η δεύτερη συνάντησή τους, καθώς προσθέτει η κ. Fleming είχε επισκεφθεί την Πάφο πριν από περίπου ένα χρόνο.

Στη συζήτηση ο κ.Φαίδωνος ανέδειξε την ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική σημασία της Πάφου και της Ανατολικής Μεσογείου, μιας περιοχής που αποτελεί κοιτίδα πολιτισμών και θρησκειών.

Η δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου στην Πάφο θα ενισχύσει τον ρόλο της πόλης ως σημείο αναφοράς για τη μελέτη, προστασία και προβολή του υλικού και άυλου πολιτισμού της, συμπλήρωσε .

Εξέφρασε επίσης την αισιοδοξία του ότι η Πάφος μπορεί να αναδειχθεί σε σημαντικό πολιτιστικό κόμβο της Ανατολικής Μεσογείου.