Υπό έλεγχο η φωτιά στα όρια της κοινότητας Δρούσιας της επαρχίας Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Υπό έλεγχο τέθηκε η δασική πυρκαγιά στα όρια της κοινότητας Δρούσιας της επαρχίας Πάφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σήμερα Κυριακή 23 Νοεμβρίου, 2025 και ώρα 18:00, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην τοποθεσία «Άππιες» της κοινότητας Δρούσιας, της επαρχίας Πάφου.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 19:50, αφού έκαψε έκταση τεσσάρων δεκαρίων καλυμμένη με άγρια θαμνώδη βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, συμμετείχαν πέντε άτομα του Τμήματος Δασών με δύο πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και τρία άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με ένα πυροσβεστικό όχημα. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

