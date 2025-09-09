Απόδοση ΑΤΑ σε όλους αλλά… κλιμακωτά η πρόταση κυβέρνησης- Νομοθετικά η ρύθμιση

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννης Παναγιώτου, στη σύντομη συνάντηση που είχε χθες το απόγευμα με τους κοινωνικούς εταίρους για το ζήτημα της ΑΤΑ, περιέγραψε την πολιτική θέση της κυβέρνησης για την ανανέωση του θεσμού, η οποία προνοεί καθολική επέκταση της καταβολής της ΑΤΑ, με παράλληλη εισαγωγή ρυθμίσεων για κλιμακωτή απόδοση και ενός «φρένου» ώστε σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού να μην υπάρχουν αυξήσεις στους μισθούς που θα ανατροφοδοτούν την αύξηση των τιμών και θα υπονομεύουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Το Υπουργείο Εργασίας καλεί τις δύο πλευρές να συνεχίσουν τον διάλογο αλλά, σε περίπτωση που υπάρξει αδιέξοδο, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στις δικές της ενέργειες για να υλοποιήσει τον σχεδιασμό της, νομοθετώντας τα όσα προτείνει.

«Οι βασικές παράμετροι του εκσυγχρονισμού της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής, σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνίας και τις δυνατότητες της οικονομίας, προνοούν, αφενός, καθολική επέκταση για την κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων και δίκαιη απόδοση για αποκατάσταση του ποσοστού καταβολής με έμφαση στους χαμηλόμισθους και στη μεσαία τάξη και, αφετέρου, προϋποθέσεις ενεργοποίησης για την αποφυγή επιβράδυνσης της ανάπτυξης και ασφαλιστικές δικλίδες για την αποφυγή ανατροφοδότησης του πληθωρισμού», αναφέρει ο υπουργός Εργασίας σε δήλωσή του για την εξέλιξη της μεσολαβητικής διαδικασίας σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή. Τη δήλωση αυτή διάβασε στους κοινωνικούς εταίρους. Η παραπάνω πολιτική θέση δεν αποτελεί πρόταση διαμεσολάβησης, με τους κοινωνικούς εταίρους να αναμένουν γραπτώς όσα άκουσαν προφορικά.

Η δήλωση του κ. Παναγιώτου καταλήγει ως εξής: «Η μεθοδική υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδιασμού θα συνεχιστεί και η επίτευξη των στόχων για τη βελτίωση της αγοράς εργασίας θα αξιοποιηθεί για τη βελτίωση της ευημερίας των πολιτών μέσα από την καλύτερη ρύθμιση των όρων και των συνθηκών εργοδότησης, όπως προνοεί το Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας για την εφαρμογή ανθρωποκεντρικής πολιτικής». Η τελευταία αναφορά δείχνει ότι σε ένα ενδεχόμενο αδιέξοδο στην παρούσα διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων δεν θα αναιρέσει την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου, με την κυβέρνηση να αναλαμβάνει νομοθετική πρωτοβουλία.

Για το Υπουργείο Εργασίας «ο εκσυγχρονισμός της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής, στο πλαίσιο της ανθρωποκεντρικής πολιτικής που εφαρμόζεται στη βάση του Προγράμματος Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του θεσμού για τη διαχείριση των επιπτώσεων του αυξημένου κόστους ζωής, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και διασφαλίζοντας την οικονομική ανάπτυξη». Συνεπώς η ΑΤΑ, για την κυβέρνηση, αποτελεί ένα εργαλείο για την καλυτέρευση της καθημερινότητας των πολιτών.

Η πολιτική θέση της κυβέρνησης δεν ικανοποιεί 100% καμία πλευρά. Οι συντεχνίες κερδίζουν την καθολική απόδοση της ΑΤΑ αλλά καλούνται να αποδεχθούν περιορισμούς στην απόδοσή της και οι εργοδότες κερδίζουν ένα φρένο στην αύξηση των μισθών αλλά πρέπει να αποδεχθούν την καθολική εφαρμογή.

Να συνεχιστεί ο διάλογος

Ο Γιάννης Παναγιώτου κάλεσε τους κοινωνικούς εταίρους να συνεχίσουν τις εντατικές προσπάθειες για τη γεφύρωση των διαφορών και ζήτησε να αποφευχθούν αντιπαραθετικές ενέργειες που διευρύνουν την απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών.

«Παρά τις δυσκολίες και τις διαφωνίες που αναδεικνύονται κατά την παρούσα φάση του κοινωνικού διαλόγου, αναμένεται ότι η συνέχιση της μεσολαβητικής διαδικασίας θα επιτρέψει τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την κατάθεση μεσολαβητικής πρότασης με θετικές προοπτικές. Προς αυτή την κατεύθυνση καλούνται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι να προσέλθουν στον κοινωνικό διάλογο με καλή πίστη και θετική προσέγγιση, αποφεύγοντας αντιπαραθετικές τοποθετήσεις, μονομερείς ενέργειες και απεργιακά μέτρα που επιβαρύνουν αρνητικά τη διαδικασία», τονίζει ο υπουργός Εργασίας.

Θα γίνει η στάση εργασίας

Η πρωτοβουλία του κ. Παναγιώτου να καλέσει τους κοινωνικούς εταίρους έρχεται σε μια εβδομάδα που έχει προγραμματιστεί τρίωρη παγκύπρια στάση εργασίας από τις συντεχνίες, οι οποίες βλέποντας αδιέξοδο στέλνουν μια πρώτη προειδοποιητική βολή σε εργοδότες και κυβέρνηση.

Σε μια πρώτη αντίδραση, που αποκαλύπτει και το κλίμα στη σύσκεψη, οι συντεχνίες δεν βλέπουν σημάδια προόδου και επιβεβαιώνουν την πραγματοποίηση 3ωρης στάσης εργασίας την Πέμπτη.

Οι οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ, ΔΕΟΚ, σε κοινή τους δήλωση για τη σύσκεψη που συγκάλεσε ο υπουργός Εργασίας, χαρακτηρίζουν θετική τη συζήτηση για καθολική ΑΤΑ αλλά δεν βλέπουν πρόοδο καθώς απορρίφθηκε από τους εργοδότες.

«Οι εργοδότες επιβεβαίωσαν, για ακόμη μία φορά, την πάγια θέση τους, για αλλαγές στις προϋποθέσεις παραχώρησης της Α.Τ.Α., που ουσιαστικά αποδομούν τον θεσμό. Πρόσθετα, τόνισαν ότι δεν αποδέχονται καμία ρύθμιση που να διαφοροποιεί το υφιστάμενο ποσό καταβολής της ΑΤΑ. Ακόμα και τη θετική αναφορά του υπουργού, για συζήτηση καθολικής ΑΤΑ, οι εργοδότες την απέρριψαν άμεσα και κατηγορηματικά. Ουσιαστικά στη συνάντηση δεν προέκυψε οτιδήποτε θετικό που να διαφοροποιεί τα μέχρι σήμερα αρνητικά δεδομένα. Ως εκ τούτου καλούμε όλους τους εργαζόμενους να δώσουν μαζικά και δυναμικά το «παρών» τους στις απεργιακές κινητοποιήσεις της ερχόμενης Πέμπτης, 11 Σεπτεμβρίου 2025, όπως έχουν προγραμματιστεί».

Έκκληση από Κεραυνό

Πριν τη σύσκεψη ο ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, εκτίμησε ότι δεν έχουν εξαντληθεί ακόμη τα περιθώρια της συζήτησης για την ΑΤΑ και απηύθυνε έκκληση σε όλους να συζητούν και να καταλήξουν, με εποικοδομητικό τρόπο.

«Η κυβέρνηση στηρίζει τον θεσμό της ΑΤΑ», τόνισε στη μεσημβρινή εκπομπή του ΡΙΚ, προσθέτοντας ότι πρέπει να αξιοποιηθεί από όλους αυτή η θέση όταν στις πλείστες χώρες της ΕΕ ο θεσμός έχει καταργηθεί. Η προσέγγιση του κ. Κεραυνού στέλνει ένα μήνυμα προς τις συντεχνίες τις οποίες πρακτικά καλεί να είναι πιο ευέλικτες και να αξιοποιήσουν το γεγονός ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει τη διατήρηση της ΑΤΑ όταν δεν αποτελεί μέρος των εργασιακών σχέσεων σχεδόν στο σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ.