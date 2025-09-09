Αυξήθηκε στα €4,6 δισ. το εμπορικό έλλειμμα-Άλμα 37% στις εξαγωγές

Αύξηση παρουσιάζει το εμπορικό έλλειμμα τους πρώτους επτά μήνες του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2025 αυξήθηκαν κατά 37,4% φθάνοντας στα €3,2 δισ. από €2,3 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2024.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2025 παρουσίασαν άνοδο 15,6% στα €7,8 δισ. από €6,7 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2024.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου έφθασε τα €4,6 δισ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2025 σε σύγκριση με €4,4 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Ιούλιος

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Ιούλιο 2025 ήταν €1,3 δισ. σε σύγκριση με €1,1 δισ. τον Ιούλιο 2024, καταγράφοντας αύξηση 18,5%.

Οι εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν €709,3 εκατ. και από τρίτες χώρες €554,4 εκατ. σε σύγκριση με €645,5 εκατ. και €421,0 εκατ. αντίστοιχα τον Ιούλιο 2024. Οι εισαγωγές τον Ιούλιο 2025 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €8,7 εκατ. έναντι €12,6 εκατ. τον Ιούλιο 2024.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Ιούλιο 2025 ήταν €564,3 εκατ. σε σύγκριση με €326,8 εκατ. τον Ιούλιο 2024, σημειώνοντας αύξηση 72,7%. Οι εξαγωγές προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν €170,7 εκατ. και προς τρίτες χώρες €393,6 εκατ., σε σύγκριση με €102,0 εκατ. και €224,8 εκατ. αντίστοιχα τον Ιούλιο 2024. Οι εξαγωγές τον Ιούλιο 2025 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €89,9 εκατ. έναντι €20,4 εκατ. τον Ιούλιο 2024.