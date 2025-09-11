Φορολογική μεταρρύθμιση: Θεσμική εκτροπή βλέπουν οι δικηγόροι

Στον «αέρα» κινδυνεύει να εκτιναχθεί το έργο της φορολογικής μεταρρύθμισης καθώς ο δικηγορικός κόσμος διαβλέπει θεσμική εκτροπή, απειλώντας την Κυπριακή Δημοκρατία με νομικά μέσα.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης των δημόσιων σχολίων για τη μεταρρύθμιση, διαφαίνεται εκ νέου ότι το έργο θα είναι δύσκολο για την κυβέρνηση που επαναλαμβάνει συχνά ότι η μεταρρύθμιση θα εφαρμοστεί από τις αρχές του νέου έτους.

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ), όπως αναφέρθηκε σε σχετική ανακοίνωση, με γνώμονα την εφαρμογή της Αρχής της Διαφάνειας και της Αρχής του Κράτους Δικαίου, προχώρησε, κατά την 10/09/2025, στη δημοσίευση των θέσεων του όσον αφορά τη δέσμη νομοσχεδίων υπό τον τίτλο της φορολογικής μεταρρύθμισης, στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π» ο ΠΔΣ είναι ο μόνος σύνδεσμος που δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα του υπουργείου οικονομικών για διαβούλευση.

«Νοείται ότι ο ΠΔΣ, όπως πάντοτε, υπεύθυνα και με διαφάνεια, βρίσκεται στη διάθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων στα πλαίσια τυχόν συζήτησης της εν λόγω δέσμης νομοσχεδίων που είχαν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση», αναφέρθηκε στην ανακοίνωση.

Επιστολή προς Μάκη Κεραυνό

Όπως σημειώνεται σε επιστολή του προέδρου του ΠΔΣ Μιχάλη Βορκά προς τον υπουργό οικονομικών, Μάκη Κεραυνό που διέρρευσε, «ο ΠΔΣ καθιστά σαφές ότι δεν θα αποδεχθεί σε καμία περίπτωση τη διάβρωση του κράτους δικαίου, την καταπάτηση της αρχής της φυσικής δικαιοσύνης και την επικίνδυνη ανισότητα που δημιουργείται όταν το διοικητικό όργανο συγκεντρώνει στα χέρια του τον ρόλο του νομοθέτη, του ελεγκτή, του κατηγόρου και του δικαστή».

«Η απουσία σαφών και προβλέψιμων κανόνων, η ενίσχυση μονομερών εξουσιών και η μετακύλιση του βάρους στον πολίτη χωρίς δικλείδες προστασίας οδηγούν σε θεσμική εκτροπή. Ο φορολογούμενος έχει δικαίωμα να γνωρίζει εκ των προτέρων τις νομικές συνέπειες των πράξεών του και να απολαμβάνει την εγγύηση της αμερόληπτης κρίσης από ανεξάρτητο δικαστικό όργανο – όχι να υποβάλλεται σε μια διαδικασία όπου το ίδιο το διοικητικό όργανο νομοθετεί, ελέγχει, επιβάλλει και δικάζει», τονίζεται.

«Το γεγονός και μόνο ότι το διοικητικό όργανο επιχειρεί να επιβάλλει τις ρυθμίσεις αυτές μέσω μιας διαδικασίας όπου δεν προσκομίζονται μελέτες, ενώ παράλληλα τίθενται ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα για διαβούλευση και εφαρμογή, αποτελεί δείγμα γραφής για την απόλυτη και ξεκάθαρη ένσταση μας σε υπέρβαση εξουσιών, χωρίς την παρουσία και τον έλεγχο της νομοθετικής εξουσίας», προσθέτει.

«Ο ΠΔΣ δηλώνει ρητώς και κατηγορηματικώς: τέτοιες ρυθμίσεις δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές. Θα αξιοποιήσουμε κάθε θεσμικό και νομικό μέσο, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης τήρηση των θεσμικών εγγυήσεων, η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και η ακεραιότητα του κράτους δικαίου», τονίζει.

«Η θέση μας είναι σαφής: η φορολογική «μεταρρύθμιση» οφείλει να επανέλθει σε βάση συμβατή με το Έργο,το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και τις θεμελιώδεις αρχές του δικαίου με την διεξαγωγή ουσιαστικής δημόσιας διαβούλευσης επί ίσοις όροις με δημοσίως προσβάσιμες μελέτες και τεκμηριωμένες θέσεις από αυτούς που τις έχουν διεξάγει και όχι από τα αρμόδια όργανα τα οποία θα καλούνται να εφαρμόσουν τις όποιες τελικές διατάξεις».

«Παραμένουμε στη διάθεση σας για μια εποικοδομητική και παραγωγική συζήτηση, στη βάση των προαναφερθέντων θέσεων μας, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός πραγματικά σύγχρονου και δίκαιου φορολογικού πλαισίου», τονίζουν.