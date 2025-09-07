Δεν κοπάζουν οι αντιδράσεις για τη φορολογική μεταρρύθμιση

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την προωθούμενη φορολογική μεταρρύθμιση, λίγες μέρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία για τη διαβούλευση επί των σχετικών νομοσχεδίων.

Παρά τις συγκλίσεις που διαπιστώθηκαν πρόσφατα σε ότι αφορά πρόνοιες της μεταρρύθμισης στο πλαίσιο επαφών του Εφόρου Φορολογίας με διάφορους συνδέσμους, οι φωνές και τα πυρά για στήριξη της επιχειρηματικότητας αντί της ανακούφισης των νοικοκυριών δεν σταματούν.

Η ΣΕΚ θα επιδιώξει συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, εκφράζοντας τη θέση της ότι η προτεινόμενη μεταρρύθμιση είναι ημιτελής και χρειάζεται περισσότερο κοινωνικό προσανατολισμό

Σύμφωνα με την συντεχνία, η απουσία ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου και μέτρων για την ανακούφιση των νοικοκυριών από το βάρος της έμμεσης φορολογίας, σε αντίθεση με τις επιλογές που στηρίζουν την επιχειρηματικότητα, αποτελούν σοβαρό τροχοπέδη για τη ΣΕΚ ώστε να συναινέσει αβίαστα στην προτεινόμενη φορολογική μεταρρύθμιση.

Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, σε πρόσφατες δηλώσεις του επανέλαβε εμφαντικά ότι παρατηρείται έλλειμμα στο ύψος του αφορολόγητου ποσού, στις προτεινόμενες κλίμακες και στις εκπτώσεις, ενώ απουσιάζουν μέτρα για την ανακούφιση των νοικοκυριών από το βάρος της έμμεσης φορολογίας.

«Ελπίζουμε», πρόσθεσε, «η κυβέρνηση να μπορέσει ν’ αντιληφθεί τις ανάγκες των εργαζομένων και να σταματήσει να επιβραβεύει μονομερώς την επιχειρηματικότητα — στοιχείο που αναδεικνύεται έντονα μέσα από την προτεινόμενη φορολογική μεταρρύθμιση».

Τα νομοσχέδια, συνέχισε, περιλαμβάνουν στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι δίνεται δευτερεύουσα σημασία στη διατήρηση και στην κάλυψη πολιτικών που αφορούν και στηρίζουν τους εργαζομένους, σε αντίθεση με τις επιλογές που στηρίζουν την επιχειρηματικότητα.

Επιπρόσθετα, υποστηρίζει, η φορολογική μεταρρύθμιση δεν είναι συνολική και στερείται του στοιχείου της πράσινης μετάβασης. «Για εμάς είναι ημιτελής», είπε συγκεκριμένα.

Αναφερόμενος και σε άλλα παραδείγματα, όπως τα φορολογικά κίνητρα και την άρση τελών για τις επιχειρήσεις, τόνισε ότι κάθε φορά που προκύπτουν δημοσιονομικά ζητήματα, οι περικοπές ή οι περιορισμοί επιβαρύνουν τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Επανέλαβε επίσης τη θέση ότι η δημόσια διαβούλευση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον κοινωνικό διάλογο και ότι η φορολογική μεταρρύθμιση δεν έχει συνολικό ούτε πράσινο χαρακτήρα.

Με απειλές και εκβιασμούς δεν προχωρά η μεταρρύθμιση

Πρόσφατα το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΑΚΕΛ και Επικεφαλής Τομέα Οικονομίας Χάρης Πολυκάρπου, τόνισε ότι δεν είναι με απειλές και εκβιασμούς που θα γίνει φορολογική μεταρρύθμιση, είναι με διάλογο.

«Η μεταρρύθμιση είναι αναγκαιότητα, αλλά για να προχωρήσει θα πρέπει τόσο η φιλοσοφία της όσο και οι επιμέρους προτάσεις να εξυπηρετούν την πλειοψηφία των εργαζομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ιδιαίτερα όλων εκείνων των εισοδηματικών στρωμάτων και των κοινωνικών ομάδων που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης», σημείωσε.

Περισσότερα για τη μεσαία τάξη

Τέλη Ιουλίου, με δηλώσεις τους στον «Π», ο βουλευτής και τέως πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου και ο επικεφαλής του τομέα οικονομίας του ΑΚΕΛ, Χάρης Πολυκάρπου, ζήτησαν περισσότερα για τη μεσαία τάξη.

Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τις αναφορές του κ. Νεοφύτου, «υιοθέτησε μια προσέγγιση τουλάχιστον επιφανειακή και ημιτελή, αφήνοντας ουσιαστικά εκτός κάδρου αυτούς που πραγματικά έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη: τα νοικοκυριά μεσαίου και κατώτερου εισοδήματος».

«Η μεσαία τάξη και η πλειοψηφία της κοινωνίας πλήττονται έντονα από έμμεσους φόρους όπως είναι ο ΦΠΑ, φόροι κατανάλωσης κ.λπ., οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στη φορολογική μεταρρύθμιση», επεσήμανε από ην πλευρά του ο κ. Πολυκάρπου.

Επαφές εφόρου φορολογίας

Σημειώνεται ότι στις επαφές που πραγματοποιεί ο έφορος φορολογίας, Σωτήρης Μαρκίδης, διαπιστώνονται συγκλίσεις μεταξύ συνδέσμων.

Μέχρι στιγμής έγιναν διαβουλεύσεις με το ΚΕΒΕ, την ΟΕΒ, τον TechIsland, τον Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Εταιρειών, τον Invest Cyprus, ενώ τεχνικές και εξειδικευμένες συναντήσεις θα γίνουν τις επόμενες μέρες με το ΣΕΛΚ.

Συναντήσεις προγραμματίστηκαν ακόμη με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Επενδυτικών Ταμείων (CIFA), τον Σύνδεσμο Τραπεζών και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Δέσμευση ΣΑΕΚ για συνεισφορά στον διάλογο

Τη δέσμευσή του να συνεισφέρει εποικοδομητικά στον δημόσιο διάλογο, προτάσσοντας τις ιδιαιτερότητες του ασφαλιστικού κλάδου και την ανάγκη για ρυθμίσεις, που θα ενισχύουν τη διαφάνεια, θα διασφαλίζουν τη φορολογική δικαιοσύνη και θα στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εξέφρασε ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ), στο πλαίσιο συνάντησης που είχε την Τετάρτη με τον Έφορο Φορολογίας, Σωτήρη Μαρκίδη και μέλη του επιτελείου του στο Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Αλλαγές σε πρόνοιες

Όπως έγραψε την Πέμπτη ο «Π», μετά τις ανησυχίες των συνδέσμων αλλά και πολιτικών κομμάτων για τη δυνατότητα πρόνοιας που αφορά την προσαρμογή των μισθών σε τιμές ελεύθερης αγοράς από τον έφορο Φορολογίας, υπάρχουν δεύτερες σκέψεις για αναστολή της εφαρμογής του και επανακατάθεσής του.

Αντιδράσεις υπήρξαν και για τις πρόνοιες που αφορούν σφράγιση των υποστατικών επιχειρήσεων μέσω δικαστικού διατάγματος για 48 ώρες λόγω μη έκδοσης τριών τιμολογίων από επιχειρήσεις.

Μετά τις διαβουλεύσεις, αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ, φαίνεται να εξετάζεται το μέτρο των τριών γραπτών προειδοποιήσεων προτού υπάρξει δικαστικό διάταγμα. Συγκεκριμένα, μετά την πρώτη γραπτή προειδοποίηση θα δίνεται περίπου περιθώριο 15 ημερών για συμμόρφωση και μετά την παρέλευσή της θα εκδίδεται η δεύτερη. Εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση μέσα στις επόμενες 15 μέρες, το θέμα θα οδηγείται δικαστικά με στόχο το κλείσιμο της επιχείρησης.