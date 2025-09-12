Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ επιταχύνθηκε τον Αύγουστο

Οι τιμές καταναλωτή στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν τον Αύγουστο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων επτά μηνών, λόγω υψηλότερου κόστους στέγασης και τροφίμων. Παράλληλα υπήρξε απότομη αύξηση των νέων αιτήσεων για επίδομα ανεργίας την περασμένη εβδομάδα.

Η μεγαλύτερη του αναμενομένου αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI), όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη το Υπουργείο Εργασίας της χώρας, οδήγησε στη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο του πληθωρισμού από τον Ιανουάριο. Ο συνδυασμός υψηλότερου πληθωρισμού και επιδείνωσης των συνθηκών στην αγορά εργασίας εντείνει τους φόβους για στασιμοπληθωρισμό.

Ο Αύγουστος ίσως σηματοδοτεί την απαρχή μιας μακράς αναμενόμενης ανοδικής πορείας του πληθωρισμού, καθώς οι επιχειρήσεις μετακυλίουν στους καταναλωτές το υψηλότερο κόστος από τους εκτεταμένους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε 0,4% τον Αύγουστο, η μεγαλύτερη άνοδος από τον Ιανουάριο, μετά την αύξηση 0,2% τον Ιούλιο. Η άνοδος οφείλεται κυρίως στο κόστος στέγασης (+0,4%), που περιλαμβάνει ενοίκια και ξενοδοχεία, ενώ οι τιμές τροφίμων αυξήθηκαν 0,5%, με τα τρόφιμα για κατανάλωση στο σπίτι να σημειώνουν άνοδο 0,6%.

Οι δασμοί αύξησαν τις τιμές του καφέ, ενώ οι τιμές βοείου κρέατος εκτοξεύθηκαν λόγω εισαγωγικών επιβαρύνσεων και της μείωσης των κοπαδιών από προηγούμενες ξηρασίες. Ελλείψεις εργατικών χεριών στις φάρμες, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε σε μαζικές απελάσεις μεταναστών χωρίς χαρτιά, συνέβαλαν επίσης στις αυξήσεις των τιμών, σύμφωνα με οικονομολόγους.

Σε ετήσια βάση, ο CPI αυξήθηκε 2,9% τον Αύγουστο, η μεγαλύτερη άνοδος από τον Ιανουάριο, μετά το +2,7% του Ιουλίου.

Η αύξηση του πληθωρισμού ήταν γενικευμένη

Εξαιρουμένων των ασταθών τιμών τροφίμων και ενέργειας, ο δομικός CPI αυξήθηκε 0,3% τον Αύγουστο, όσο και τον Ιούλιο. Η άνοδος αποδίδεται σε υψηλότερο κόστος στέγασης αλλά και αεροπορικών εισιτηρίων. Τα ενοίκια ιδιοκτητών αυξήθηκαν 0,4%, τα δωμάτια ξενοδοχείων και μοτέλ 2,3%, ενώ τα αεροπορικά εισιτήρια εκτινάχθηκαν κατά 5,9% και τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και φορτηγά κατά 1%.

Σε ετήσια βάση, ο δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε 3,1%, στα ίδια επίπεδα με τον

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, το Υπουργείο Εργασίας ανέφερε ότι οι αρχικές αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας αυξήθηκαν κατά 27.000 στις 263.000 την εβδομάδα που έληξε στις 6 Σεπτεμβρίου – το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2021.

Πηγή: ΚΥΠΕ