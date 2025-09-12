Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ευνοϊκότερο περιβάλλον για την Κύπρο μετά τη χθεσινή απόφαση ΕΚΤ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Η επικεφαλής της ΕΚΤ προειδοποίησε ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό παραμένουν πιο αβέβαιες από το συνηθισμένο λόγω του ασταθούς παγκόσμιου περιβάλλοντος

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε το βασικό της  επιτόκιο στο 2% για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, καθώς οι κεντρικοί τραπεζίτες της ευρωζώνης αξιολογούν τον αντίκτυπο της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ. Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ αναθέωρησε και την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη την ευρωζώνης φέτος. Συγκεκριμένα, η οικονομία αναμένεται, σύμφωνα με τις προβολές...

Tags

ΚΥΠΡΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΕΚΤΕΠΙΤΟΚΙΑ

