Ευνοϊκότερο περιβάλλον για την Κύπρο μετά τη χθεσινή απόφαση ΕΚΤ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στο 2% για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, καθώς οι κεντρικοί τραπεζίτες της ευρωζώνης αξιολογούν τον αντίκτυπο της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ. Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ αναθέωρησε και την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη την ευρωζώνης φέτος. Συγκεκριμένα, η οικονομία αναμένεται, σύμφωνα με τις προβολές...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!