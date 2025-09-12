Αυθόρμητη στάση εργασίας σε τρία ξενοδοχεία του ομίλου Atlantica

Πραγματοποιείται αυτή την ώρα αυθόρμητη ολιγόωρη στάση εργασίας σε τρία ξενοδοχεία του ομίλου Atlantica στη Λεμεσό (Atlantica Miramare, Atlantica Oasis και Atlantica Bay).

Σύμφωνα με ανακοίνωση των συντεχνιών, οι εργαζόμενοι διεκδικούν την πλήρη εφαρμογή της συλλογικής τους σύμβασης και την κατοχύρωση όλων των δικαιωμάτων τους.

Παρά τις επανειλημμένες επαφές που έγιναν με την εταιρεία, τονίζεται, δεν υπήρξε καμία πρόοδος, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να αντιδράσουν αυθόρμητα, απαιτώντας τον σεβασμό στη συλλογική τους σύμβαση.

Η εργοδοσία προχωρεί συστηματικά σε σειρά παραβιάσεων, ενώ το τελευταίο διάστημα αποφεύγει να αποκόπτει τις συνδρομές των εργαζομένων προς την οργάνωσή τους, εμποδίζοντας έτσι την ελεύθερη συνδικαλιστική τους δράση, επισημαίνεται.

Παράλληλα καταγγέλλεται ότι η εργοδοτική πλευρά επιδίδεται σε πρακτικές εκφοβισμού απέναντι στους απεργούς.

Ήδη έχουν γίνει σχετικές καταγγελίες προς το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων.

Πηγές του «Π» αναφέρουν ότι για να μπορούν τα ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις να εργοδοτούν άτομα από τρίτες χώρες, θα πρέπει με βάση τη στρατηγική απασχόλησης, να εφαρμόζουν την συλλογική σύμβαση.