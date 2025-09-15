Νέα συζήτηση στη βουλή για τηλεργασία- Ποιες οι ανησυχίες

Συνεχίστηκε η κατ’ άρθρον συζήτηση τη Δευτέρα στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών το κυβερνητικό νομοσχέδιο για θέσπιση νομοθεσίας για ρύθμιση της δυνατότητας απασχόλησης των υπαλλήλων και εργοδοτουμένων στη δημόσια υπηρεσία με τηλεργασία.

Αναφορικά με τις προϋποθέσεις εφαρμογής της τηλεργασίας, εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ, αναφορικά με τη δυνατότητα του Υπουργικού να εξαιρεί από την τηλεργασία εργαζόμενους, πέραν αυτών που εργάζονται με το σύστημα βάρδιας, είπε ότι στο νομοσχέδιο που στάλθηκε από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού το 2024 δεν υπήρχε αυτή η πρόνοια και «μας ξενίζει η προσθήκη της».

«Επαφίεται στον προϊστάμενο να κρίνει αν ένας υπάλληλος μπορεί ή δεν μπορεί να ασκήσει τηλεργασία», πρόσθεσε.

Ανέφερε επίσης ότι την ΠΑΣΥΔΥ την ανησυχεί η άνιση μεταχείριση μεταξύ των υπαλλήλων σε σχέση με τον χρόνο που θα πρέπει να περάσει προτού τους δοθεί το δικαίωμα για τηλεργασία και πρόσθεσε ότι μια ομάδα υπαλλήλων που είναι οι Εργοδοτουμένοι Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) που θα μπορούν να εφαρμόσουν τηλεργασία στον ένα χρόνο από την ημερομηνία εργοδότησης τους, άλλη ομάδα είναι οι Εργοδοτουμένοι Αορίστου Χρόνου (ΕΑΧ) που θα μπορούν στα δύο χρόνια από την ημέρα εργοδότησης τους να ασκούν τηλεργασία και τρίτη ομάδα είναι οι μόνιμοι υπάλληλοι που θα μπορούν να ασκούν τηλεργασία στα δύο χρόνια όταν θα επικυρωθεί ο διορισμός τους.

«Έχουμε τρεις κατηγορίες υπαλλήλων με διαφορετικό χρονικό πλαίσιο που δημιουργεί ανισότητα», πρόσθεσε.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών είπε ότι «η προσθήκη αυτής της επιφύλαξης είναι για να υπάρχει η ευχέρεια σε περίπτωση που κριθεί στην πράξη ότι δεν ταιριάζει αυτή η μορφή απασχόλησης όπως είναι η περίπτωση των υπαλλήλων με το σύστημα βάρδιας».

Ανέφερε, ωστόσο, πως για να διασκεδαστούν οι ανησυχίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων να περιληφθεί ότι «δεν θα αποφασίζει από μόνο του το Υπουργικό Συμβούλιο χωρίς να προηγηθεί μια ενημέρωση ή διαβούλευση». Επί του προκειμένου η ΠΑΣΥΔΥ εξέφρασε ικανοποίηση.

Εκπρόσωπος της συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑΣ είπε ότι για την συντεχνία «είναι ξεκάθαρο από την διατύπωση ότι ισχύουν τα δύο χρόνια για όλους», προτού τους δοθεί το δικαίωμα για τηλεργασία και πρόσθεσε «το πρόβλημα είναι όταν κάποιος είναι ΕΑΧ και μετά νομιμοποιείται» και κατά πόσον θα «πρέπει να υπάρχει περίοδος επικύρωσης».

Ανέφερε επίσης ότι είναι καλύτερα να μην οριστεί χρονικά και «να επαφίεται στην κρίση του προϊσταμένου του Τμήματος αν μπορεί ή χρήζει το συγκεκριμένο καθήκον που ασκείται από κάποιον υπάλληλο να γίνει με τηλεργασία».

«Σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε πρόβλημα να μείνει η συγκεκριμένη διατύπωση», πρόσθεσε.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών πρότεινε βελτίωση της συγκεκριμένης πρόνοιας μετά από συζήτηση του θέματος με το Υφυπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής.

Ανέφερε ότι η πρόθεση ήταν «να έχουν χρόνο οι υπάλληλοι να ενσωματωθούν στην υπηρεσία τους προτού τους δοθεί το δικαίωμα της τηλεργασίας».

Σε σχέση με το θέμα των υπηρεσιακών υπολογιστών που αποτελεί προαπαιτούμενο για να εκτελεί κάποιος τηλεργασία, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών είπε ότι «η πρόθεση ήταν προτού επικυρωθεί ο διορισμός υπαλλήλου να μην έχει αυτή την ευχέρεια να τηλεργαστεί» για να προετοιμαστεί πρώτα με τον εξοπλισμό του.

«Εν τέλει δεδομένου ότι η πολιτική του Υφυπουργείου έχει διαφοροποιηθεί και η πρόθεση είναι όλοι οι υπάλληλοι από την αρχή να εφοδιάζονται με υπολογιστές αυτό μας επιτρέπει να δούμε μια πιο απλή διατύπωση», πρόσθεσε.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Αντρέας Καυκαλιάς αναφέρθηκε στα σημαντικά θέματα που ζήτησε το ΑΚΕΛ λέγοντας ότι «ζητήσαμε να γίνει αξιολόγηση από την εμπειρία εφαρμογής του θεσμού» στον ιδιωτικό τομέα τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ άλλα σημαντικά θέματα, όπως είπε, είναι το δικαίωμα της αποσύνδεσης, η μέτρηση της απόδοσης του εργαζόμενου και η προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου είπε ότι με βάση το νομοσχέδιο δεν υπολογίζονται ως μήνες υπηρεσίας οι άδειες μητρότητας και πατρότητας και γονικής φροντίδας και εξαιρούνται από τις ημέρες τηλεργασίας και ζήτησε όπως υπολογιστούν ως υπηρεσία, ενώ η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών είπε ότι αν υπολογιστούν αυτές οι άδειες ως υπηρεσία θα επηρεάσει τον αριθμό τηλεργασίας των υπολοίπων υπαλλήλων. Η κ. Ορφανίδου χαρακτήρισε το θέμα ως διάκριση έναντι των υπαλλήλων που έλαβαν άδεια μητρότητας, πατρότητας και γονικής φροντίδας.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών είπε ότι θα επαναξετάσουν το θέμα, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι «υπάρχει και το δικαίωμα της τηλεργασίας και για τους άλλους υπαλλήλους». Αποφασίστηκε όπως το θέμα θα εξεταστεί στην πορεία.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι το θέμα θα το δει με τη Νομική Υπηρεσία.

Αναφορικά με το δικαίωμα της αποσύνδεσης, η εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ είπε ότι «οι οικείοι προϊστάμενοι όταν θέλουν να στείλουν ηλεκτρονικά μηνύματα στους υπαλλήλους και θέλουν να το κάνουν το βράδυ να βάζουν προγραμματισμό ώστε ο υπάλληλος να παραλαμβάνει το μήνυμα στον εργάσιμο χρόνο του».

Ο εκπρόσωπος της ΙΣΟΤΗΤΑΣ ζήτησε να κατοχυρωθεί και στο δημόσιο τομέα το δικαίωμα της αποσύνδεσης όπως αυτό κατοχυρώθηκε και για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Χριστιάνα Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι το δικαίωμα της αποσύνδεσης το συνδέει με το δικαίωμα να σχολάσει ένας υπάλληλος, ενώ η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών εισηγήθηκε όπως το θέμα τεθεί ως ξεχωριστό άρθρο.

