Μαραθώνια σύσκεψη για τη φορολογική μεταρρύθμιση

Σε εξέλιξη είναι μαραθώνια, όπως έχει αποδειχθεί, σύσκεψη του υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, με τους αρχηγούς ή εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων σχετικά με την φορολογική μεταρρύθμιση. Την σύσκεψη συγκάλεσε ο κ. Κεραυνός προκειμένου να ακούσει τις τοποθετήσεις των κομμάτων στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαβούλευσης των νομοσχεδίων της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Μια σειρά από φορείς έχουν εκφράσει αντιρρήσεις για επιμέρους ρυθμίσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες που αποκτά ο Εφορος Φορολογίας για την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Ο "Π" έχει ήδη γράψει (Φορολογική μεταρρύθμιση: Δεύτερες σκέψεις για πρόνοιες νομοσχεδίων) ότι το ΥΠΟΙΚ είναι ανοιχτό σε αλλαγές υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει ανατροπή της φιλοσοφίας της μεταρρύθμισης.

Σε αυτή τη μακρά διαδικασία της διαβούλευσης κρίσιμος είναι ο ρόλος των κομμάτων τα οποία θα κληθούν να εξετάσουν τα νομοσχέδια τα οποία θα φέρει η κυβέρνηση στη Βουλή και να τα ψηφίσουν. Η ίδια η κοινοβουλευτική διαδικασία προβλέπει μια αναλυτική εξέταση των νομοσχεδίων τόσο συνολικά όσο και κατ' άρθρο.

Η σύσκεψη που συγκάλεσε ο κ. Κεραυνός έχει ως στόχο να διαμορφώσει μια κοινή αντίληψη με τα κόμματα ώστε η κοινοβουλευτική διαδικασία να είναι ομαλή και τα νομοσχέδια να ψηφιστούν έγκαιρα και η νομοθεσία να εφαρμοστεί από την 1 Ιανουαρίου 2026.