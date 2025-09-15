Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Μαραθώνια σύσκεψη για τη φορολογική μεταρρύθμιση

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Header Image

Την σύσκεψη συγκάλεσε ο κ. Κεραυνός προκειμένου να ακούσει τις τοποθετήσεις των κομμάτων στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαβούλευσης των νομοσχεδίων της φορολογικής μεταρρύθμισης

Σε εξέλιξη είναι μαραθώνια, όπως έχει αποδειχθεί, σύσκεψη του υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, με τους αρχηγούς ή εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων σχετικά με την φορολογική μεταρρύθμιση. Την σύσκεψη συγκάλεσε ο κ. Κεραυνός προκειμένου να ακούσει τις τοποθετήσεις των κομμάτων στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαβούλευσης των νομοσχεδίων της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Μια σειρά από φορείς έχουν εκφράσει αντιρρήσεις για επιμέρους ρυθμίσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες που αποκτά ο Εφορος Φορολογίας για την πάταξη της φοροδιαφυγής. 

Ο "Π" έχει ήδη γράψει (Φορολογική μεταρρύθμιση: Δεύτερες σκέψεις για πρόνοιες νομοσχεδίων) ότι το ΥΠΟΙΚ είναι ανοιχτό σε αλλαγές υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει ανατροπή της φιλοσοφίας της μεταρρύθμισης. 

Σε αυτή τη μακρά διαδικασία της διαβούλευσης κρίσιμος είναι ο ρόλος των κομμάτων τα οποία θα κληθούν να εξετάσουν τα νομοσχέδια τα οποία θα φέρει η κυβέρνηση στη Βουλή και να τα ψηφίσουν. Η ίδια η κοινοβουλευτική διαδικασία προβλέπει μια αναλυτική εξέταση των νομοσχεδίων τόσο συνολικά όσο και κατ' άρθρο. 

Η σύσκεψη που συγκάλεσε ο κ. Κεραυνός έχει ως στόχο να διαμορφώσει μια κοινή αντίληψη με τα κόμματα ώστε η κοινοβουλευτική διαδικασία να είναι ομαλή και τα νομοσχέδια να ψηφιστούν έγκαιρα και η νομοθεσία να εφαρμοστεί από την 1 Ιανουαρίου 2026.

 

Tags

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΜάκης Κεραυνόςμάκης κεραυνόςΚΕΡΑΥΝΟΣΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΕΦΟΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited