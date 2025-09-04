Φορολογική μεταρρύθμιση: Δεύτερες σκέψεις για πρόνοιες νομοσχεδίων

Οι εντατικές διαβουλεύσεις για τη φορολογική μεταρρύθμιση, ένεκα και των ανησυχιών που εκφράζονται από επιχειρηματικούς φορείς, φέρνουν αποτέλεσμα καθώς γίνονται δεύτερες σκέψεις σε πρόνοιες νομοσχεδίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», μετά τις ανησυχίες των συνδέσμων αλλά και πολιτικών κομμάτων για τη δυνατότητα πρόνοιας που αφορά την προσαρμογή των μισθών σε τιμές ελεύθερης αγοράς από τον έφορο Φορολογίας, υπάρχουν δεύτερες σκέψεις για αναστολή της εφαρμογής του και επανακατάθεσής του.

Σημειώνεται ότι τα μέτρα που προνοούν δυνατότητα άρσης του εταιρικού πέπλου και φορολόγηση μετόχου ως φυσικού προσώπου που ασκεί επιχείρηση και δυνατότητα προσαρμογής μισθών σε τιμές ελεύθερης αγοράς (market rate) ήταν εισηγήσεις του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου και καταγράφηκαν ως αντικαταχρηστικά μέτρα για «εταιρείες κλειστής δομής» (close-structured companies).

Σύμφωνα με τα όσα περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που ετοίμασε το Υπουργείο Οικονομικών, από το φορολογικό έτος 2028 και εντεύθεν, το μέγιστο ποσό για τις αποδοχές διευθυντών σε εταιρείες που είναι μέτοχοι πάνω από 25% είναι €500.000. Ωστόσο, φαίνεται να προκρίνεται η αναστολή της εφαρμογής του προκειμένου να επανέλθει με συγκεκριμένα κριτήρια και κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες.

Αντιδράσεις υπήρξαν και για τις πρόνοιες που αφορούν σφράγιση των υποστατικών επιχειρήσεων μέσω δικαστικού διατάγματος για 48 ώρες λόγω μη έκδοσης τριών τιμολογίων από επιχειρήσεις.

Μετά τις διαβουλεύσεις φαίνεται να εξετάζεται το μέτρο των τριών γραπτών προειδοποιήσεων προτού υπάρξει δικαστικό διάταγμα. Συγκεκριμένα, μετά την πρώτη γραπτή προειδοποίηση θα δίνεται περίπου περιθώριο 15 ημερών για συμμόρφωση και μετά την παρέλευσή της θα εκδίδεται η δεύτερη. Εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση μέσα στις επόμενες 15 μέρες, το θέμα θα οδηγείται δικαστικά με στόχο το κλείσιμο της επιχείρησης.

Ανάμεσα στις εισηγήσεις του ΚΟΕ ήταν και η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, πρόνοια που η κυβέρνηση δεν περιέλαβε στα προτεινόμενα νομοσχέδια.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων έγιναν επεξηγήσεις σε πρόνοιες των νομοσχεδίων και φαίνεται ότι υπάρχουν συγκλίσεις μεταξύ των εμπλεκομένων.

Μέχρι στιγμής έγιναν διαβουλεύσεις με το ΚΕΒΕ, την ΟΕΒ, τον TechIsland, τον Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Εταιρειών, τον Invest Cyprus, ενώ τεχνικές και εξειδικευμένες συναντήσεις θα γίνουν τις επόμενες μέρες με το ΣΕΛΚ. Συναντήσεις προγραμματίστηκαν ακόμη με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Επενδυτικών Ταμείων (CIFA), τον Σύνδεσμο Τραπεζών και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Θετική διάθεση εφόρου

Στο πλαίσιο του podcast «Ματιά στην Οικονομία», ο γγ του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, δήλωσε ότι «μία από τις ανησυχίες του Επιμελητηρίου είναι οι πρόνοιες για υπερεξουσίες του εφόρου, κάτι που έθεσαν ενώπιον του ίδιου του εφόρου και της ομάδας του σημειώνοντας ότι «δεν ήταν δογματικοί, ήθελαν να μας ακούσουν, μας άκουσαν, θεωρώ ότι συμφωνήσαμε σε αρκετά σημεία».

Πολύ σημαντικό, σύμφωνα με τον γγ του ΚΕΒΕ, «είναι να διατηρήσουμε την ελκυστικότητα της χώρας μας ως επενδυτικού προορισμού και να μην φτάσουμε στο αντίθετο κομμάτι όπως γίνεται δυστυχώς σε έναν μεγάλο βαθμό με τα AML και τα compliance των τραπεζών, που πήγαν από το ένα άκρο στο άλλο, δημιουργώντας κάποιες δυσλειτουργίες».

Παράλληλα, κοινή άποψη με τον έφορο Φορολογίας, Σωτήρη Μαρκίδη, σε «αρκετά σημεία» ως το τι πρέπει να διαφοροποιηθεί από τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για τη φορολογική μεταρρύθμιση, διαπιστώνει και η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), όπως δήλωσε ο πρόεδρός της Γιώργος Παντελίδης, ύστερα από πρόσφατη δίωρη συνάντηση των δύο πλευρών.

«Σε διάφορα σημεία εντοπίσαμε συγκλίσεις και οφείλω να αναγνωρίσω ότι οι αποκλίσεις από την επιχειρηματική κοινότητα σε σχέση με τις προθέσεις της αρμόδιας Αρχής είναι ελάχιστες», ανέφερε.