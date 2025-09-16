ΕΠΑ: Διαβούλευση για νομοσχέδιο ελέγχου των συγκεντρώσεων

Την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί του προσχεδίου νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2025», ανακοίνωσε χθες η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΠΑ, η εν λόγω διαβούλευση αποσκοπεί στην πρόσκληση των ενδιαφερόμενων φορέων και του κοινού για την υποβολή σχολίων, παρατηρήσεων και εισηγήσεων επί του πιο πάνω προσχεδίου νομοσχεδίου, με στόχο την τροποποίηση του υφιστάμενου περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου [Ν. 83(Ι)/2014].

Όπως σημειώνεται, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες για τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και την ευθυγράμμιση του με τις διατάξεις ορισμένων Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

Το προσχέδιο νομοσχεδίου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

• Τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής του Νόμου και των κατώτατων ορίων κοινοποίησης,

• Ευθυγράμμιση με τις πρόνοιες ορισμένων Ευρωπαϊκών Κανονισμών,

• Ενίσχυση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της Επιτροπής,

• Διορθώσεις και βελτιώσεις σε επιμέρους διατάξεις του Νόμου.

Η Επιτροπή καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν ενεργά στη διαβούλευση, αφού ενημερωθούν για τις νέες ρυθμίσεις και καταθέτοντας τις απόψεις και εισηγήσεις τους. Σημειώνεται ότι θα γίνονται δεκτές μόνο γραπτές απόψεις και εισηγήσεις, οι οποίες θα υποβάλλονται είτε μέσω της πλατφόρμας e-consultation στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://e-consultation.gov.cy είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.