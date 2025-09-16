Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

ΕΠΑ: Διαβούλευση για νομοσχέδιο ελέγχου των συγκεντρώσεων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί του προσχεδίου νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2025», ανακοίνωσε χθες η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2025

Την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί του προσχεδίου νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2025», ανακοίνωσε χθες η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΠΑ, η εν λόγω διαβούλευση αποσκοπεί στην πρόσκληση των ενδιαφερόμενων φορέων και του κοινού για την υποβολή σχολίων, παρατηρήσεων και εισηγήσεων επί του πιο πάνω προσχεδίου νομοσχεδίου, με στόχο την τροποποίηση του υφιστάμενου περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου [Ν. 83(Ι)/2014].

Όπως σημειώνεται, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες για τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και την ευθυγράμμιση του με τις διατάξεις ορισμένων Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

Το προσχέδιο νομοσχεδίου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

• Τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής του Νόμου και των κατώτατων ορίων κοινοποίησης,

• Ευθυγράμμιση με τις πρόνοιες ορισμένων Ευρωπαϊκών Κανονισμών,

• Ενίσχυση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της Επιτροπής,

• Διορθώσεις και βελτιώσεις σε επιμέρους διατάξεις του Νόμου.

Η Επιτροπή καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν ενεργά στη διαβούλευση, αφού ενημερωθούν για τις νέες ρυθμίσεις και καταθέτοντας τις απόψεις και εισηγήσεις τους. Σημειώνεται ότι θα γίνονται δεκτές μόνο γραπτές απόψεις και εισηγήσεις, οι οποίες θα υποβάλλονται είτε μέσω της πλατφόρμας e-consultation στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://e-consultation.gov.cy είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

 

Tags

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited