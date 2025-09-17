Σε τεντωμένο σχοινί o διάλογος για την ΑΤΑ- Κοινή σύσκεψη εργοδοτών στις 2 Οκτωβρίου

Η αναλυτική παρουσίαση της πολιτικής θέσης της κυβέρνησης «ΑΤΑ για όλους» θα καθορίσει τα επόμενα βήματα και την εργατική ειρήνη μετά το διαφαινόμενο αδιέξοδο.

Το έργο του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Παναγιώτου, είναι εξαιρετικά κρίσιμο και καλείται να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά που πυροδότησε το ξαφνικό «ΑΤΑ για όλους».

Οι χωριστές συναντήσεις του υπουργού με εργοδότες και συντεχνίες, δεν καταφέρνουν μέχρι στιγμής να διαφοροποιήσουν τα αρνητικά δεδομένα. Από τη μία ΚΕΒΕ και ΟΕΒ απορρίπτουν ασυζητητί το «ΑΤΑ για όλους» και προχωρούν σε κοινή σύσκεψη στις 2 Οκτωβρίου για συντονισμό, και από την άλλη οι συντεχνίες δεν δέχονται τις παραμέτρους του πλαισίου, πλην της «ΑΤΑ για όλους», που είναι ανοιχτές στο να ακούσουν πώς ορίζεται και πώς θα εφαρμοστεί.

Κατά τη χθεσινή δίωρη συνάντηση με τον υπουργό Εργασίας, οι συντεχνίες ζήτησαν διευκρινίσεις σημείο προς σημείο όσον αφορά το πλαίσιο που ανακοίνωσε προφορικά την περασμένη εβδομάδα και έλαβαν κάποιες απαντήσεις οι οποίες δεν τις ικανοποιούν.

Το συνδικαλιστικό κίνημα ζητά επιτακτικά να ενημερωθεί για το πώς ορίζεται το «ΑΤΑ για όλους» και πώς θα γίνει, δηλαδή εάν θα είναι μέσω νομοθετικής ρύθμισης ή μέσω άλλων εργαλείων, όπως είναι η Οδηγία της ΕΕ για την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων στο 80% και η ενσωμάτωση της ΑΤΑ στον κατώτατο μισθό. Σύμφωνα με συνδικαλιστική πηγή, εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας αναφέρθηκε ότι όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά.

Οι βασικές παράμετροι του εκσυγχρονισμού της ΑΤΑ, όπως τις παρουσίασε προφορικά ο υπουργός, προνοούν, αφενός καθολική επέκταση για την κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων και δίκαιη απόδοση για αποκατάσταση του ποσοστού καταβολής με έμφαση στους χαμηλόμισθους και στην μεσαία τάξη και, αφετέρου, προϋποθέσεις ενεργοποίησης για την αποφυγή επιβράδυνσης της ανάπτυξης και ασφαλιστικές δικλίδες για την αποφυγή ανατροφοδότησης του πληθωρισμού.

Επιβεβαιώθηκαν οι ανησυχίες

Η γ.γ. της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, δήλωσε στον «Π» ότι «οι ανησυχίες μας ότι επιχειρούνται αλλαγές στη φιλοσοφία της ΑΤΑ έχουν επιβεβαιωθεί, καθώς με τα όσα περιλαμβάνονται στο πλαίσιο για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό αναιρούν τη φιλοσοφία του θεσμού».

Ο γ.γ. της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, δήλωσε στον «Π» ότι «ακούσαμε τις επεξηγήσεις σε ό,τι αφορά το πλαίσιο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση», επισημαίνοντας ότι «δεν έχουμε λάβει απαντήσεις που να δημιουργούν θετική προσδοκία».

Εκτός συζήτησης για το συνδικαλιστικό κίνημα είναι η απόδοση της ΑΤΑ με βάση την ανάπτυξη της οικονομίας. «Δηλαδή θα λαμβάνουμε ΑΤΑ κάποτε και υπό προϋποθέσεις;», διερωτάται ο κ. Μάτσας, επιβεβαιώνοντας το χάσμα απόψεων που υφίσταται σε σχέση με τις επιδιώξεις των εργοδοτών και της κυβέρνησης.

«Μετά και τη συνάντηση με τον υπουργό, η αισιοδοξία είναι περιορισμένη», δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΕΟΚ, Στέλιος Χριστοδούλου. «Ζητήσαμε εξηγήσεις. Κάποια που παρουσίασε προφορικά η κυβέρνηση, μας προκάλεσαν έκπληξη και κάποια άλλα δείχνουν να συνταυτίζονται με τις θέσεις των εργοδοτικών οργανώσεων», τόνισε, και πρόσθεσε: «Για μας δικαιότερη ΑΤΑ δεν σημαίνει κάποιος να παίρνει 50%, κάποιος 80% και κάποιος 100%, αλλιώς δεν θα είναι ΑΤΑ».

Ο διάλογος των συντεχνιών με τον υπουργό συνεχίζεται και αναμένεται νέα συνάντηση μέχρι το τέλος της εβδομάδας, κατά πάσα πιθανότητα την Παρασκευή, ενώ εάν δεν υπάρξουν θετικές εξελίξεις, οι συντεχνίες θα προχωρήσουν σε πανσυνδικαλιστική για να αξιολογήσουν την κατάσταση και να κλιμακώσουν τα μέτρα.