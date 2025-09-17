Ξεπέρασαν τα 3 εκατ. οι αφίξεις τουριστών το οκτάμηνο 2025

Ξεπέρασαν τα 3 εκατ. οι αφίξεις τουριστών στην Κύπρο τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία, για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 3.034.155 σε σύγκριση με 2.758.627 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 10,0%.

Όσον αφορά τον Αύγουστο του 2025, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 602.026 σε σύγκριση με 554.923 τον Αύγουστο 2024, σημειώνοντας αύξηση 8,5%.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Αύγουστο 2025, αφού αποτέλεσαν το 32,1% (193.091) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ 17,5% (105.597), οι αφίξεις από την Πολωνία το 7,0% (41.844), οι αφίξεις από τη Γερμανία 4,6% (27.665), οι αφίξεις από τη Σουηδία 3,1% (18.636) και οι αφίξεις από τη Ρουμανία 3,0% (18.300.

Ο σκοπός ταξιδιού τον Αύγουστο 2025 ήταν για ποσοστό 86,5% των τουριστών οι διακοπές, για 11,4% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 2,1% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Αύγουστο 2024, ποσοστό 87,3% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 10,2% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 2,5% για επαγγελματικούς λόγους.