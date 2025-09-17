Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Ξεπέρασαν τα 3 εκατ. οι αφίξεις τουριστών το οκτάμηνο 2025

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία, για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 3.034.155 σε σύγκριση με 2.758.627 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 10,0%.

Ξεπέρασαν τα 3 εκατ. οι αφίξεις τουριστών στην Κύπρο τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία, για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 3.034.155 σε σύγκριση με 2.758.627 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 10,0%.

Όσον αφορά τον Αύγουστο του 2025, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 602.026 σε σύγκριση με 554.923 τον Αύγουστο 2024, σημειώνοντας αύξηση 8,5%.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Αύγουστο 2025, αφού αποτέλεσαν το 32,1% (193.091) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ 17,5% (105.597), οι αφίξεις από την Πολωνία το 7,0% (41.844), οι αφίξεις από τη Γερμανία 4,6% (27.665), οι αφίξεις από τη Σουηδία 3,1% (18.636) και οι αφίξεις από τη Ρουμανία 3,0% (18.300.

Ο σκοπός ταξιδιού τον Αύγουστο 2025 ήταν για ποσοστό 86,5% των τουριστών οι διακοπές, για 11,4% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 2,1% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Αύγουστο 2024, ποσοστό 87,3% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 10,2% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 2,5% για επαγγελματικούς λόγους.

Tags

ΤουρισμόςΥφυπουργείο ΤουρισμούΥφυπουργός ΤουρισμούτουρισμόςΤΟΥΡΙΣΤΕΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited