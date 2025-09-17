Άλμα 24% στα ταξίδια Κυπρίων τον Αύγουστο- Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο πρώτες χώρες στις προτιμήσεις

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Αύγουστο 2025 ανήλθαν στις 238.740 σε σύγκριση με 192.756 τον Αύγουστο 2024, σημειώνοντας αύξηση 23,9%, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Αύγουστο 2025 ήταν η Ελλάδα με 33,1% (78.915), το Ηνωμένο Βασίλειο με 6,8% (16.197), η Ρωσία με 5,1% (12.084) και η Ιταλία με 5,0% (11.824).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Αύγουστο 2025 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 91,6%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 6,7%, οι σπουδές ποσοστό 1,3% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 0,4%.