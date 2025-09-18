ΕΚΤ: Ρίχνουν ταχύτητα οι αυξήσεις στους μισθούς και οι συλλογικές συμβάσεις

Τα πρώτα σημάδια από το σύστημα παρακολούθησης μισθών της ΕΚΤ υποδηλώνουν χαμηλότερες και πιο σταθερές πιέσεις στους μισθούς το πρώτο εξάμηνο του 2026, με την κάλυψη των εργαζομένων να παραμένει περιορισμένη.

Το σύστημα παρακολούθησης μισθών της ΕΚΤ ενημερώθηκε με τις μισθολογικές συμβάσεις που υπογράφηκαν έως τα τέλη Αυγούστου 2025 και ο μελλοντικός ορίζοντας παρατάθηκε έως τα τέλη Ιουνίου 2026.

Οι πληροφορίες που αφορούν το μέλλον εξακολουθούν να υποδηλώνουν επιβράδυνση της αύξησης των συμβατικών μισθών, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τον Ιούλιο του 2025.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο βασικός δείκτης μισθών της ΕΚΤ ο οποίος καλύπτει τις ενεργές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ανέρχεται σε 1,7% (μειωμένος από 2,1% το δεύτερο εξάμηνο του 2025 και 4,3% το πρώτο εξάμηνο του 2025) και ο δείκτης μισθών της ΕΚΤ εξαιρουμένων των εφάπαξ πληρωμών ανέρχεται σε 2,5% (μειωμένος από 3,3% το δεύτερο εξάμηνο του 2025 και 4,3% το πρώτο εξάμηνο του 2025).

Η κάλυψη των εργαζομένων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανέρχεται σε 29,7% (33,3% το πρώτο τρίμηνο και 26,0% το δεύτερο τρίμηνο), μειωμένη από το 46,3% που καταγράφηκε για το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Σημαντική μείωση στις συλλογικές συμβάσεις κατέγραψε και η ΕΕ

Υπενθυμίζεται ότι σημαντική μείωση στο ποσοστό κάλυψης των εργαζομένων με συλλογικές συμβάσεις εργασίας τις τελευταίες δύο δεκαετίες, εντόπισε για την Κύπρο και η ΕΕ.

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής του 2025 για την απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη (ESDE), η διακύμανση στα ποσοστά κάλυψης των συλλογικών συμβάσεων τις τελευταίες δύο δεκαετίες διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών.

Σε χώρες όπως η Ιταλία, η Αυστρία, η Γαλλία και το Βέλγιο, τα ποσοστά παρέμειναν υψηλά και σχετικά σταθερά, καταγράφοντας σταθερά πάνω από 90%, αναφέρει.

Αντίθετα, τονίζει, χώρες όπως η Κύπρος και η Σλοβακία έχουν δει σημαντικές μειώσεις από μέτρια ποσοστά, ενώ η Ρουμανία και η Ελλάδα έχουν δει μειώσεις από πολύ υψηλά ποσοστά σε μερικά από τα χαμηλότερα.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο «Π», σε σχετικό ρεπορτάζ την Κυριακή, το ποσοστό κάλυψης των εργαζομένων στην Κύπρο με συλλογικές συμβάσεις εργασίας στο σύνολο του εργατικού δυναμικού ανέρχεται περίπου στο 40%-45%.

Τα σημάδια από το σύστημα παρακολούθησης μισθών της ΕΚΤ για το πρώτο εξάμηνο του 2026 αναμένεται να γίνουν πιο ολοκληρωμένα καθώς υπογράφονται νέες μισθολογικές συμβάσεις, αυξάνοντας τον δείκτη κάλυψης εργαζομένων από τα τρέχοντα σχετικά χαμηλά επίπεδά του.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, η πτωτική τάση του μελλοντικού συστήματος παρακολούθησης μισθών αντανακλά εν μέρει τον μηχανικό αντίκτυπο των μεγάλων εφάπαξ πληρωμών (οι οποίες καταβλήθηκαν το 2024 αλλά διακόπηκαν το 2025) και τον εμπροσθοβαρή χαρακτήρα των αυξήσεων μισθών σε ορισμένους τομείς το 2024.

Ο μηχανισμός παρακολούθησης μισθών, εξαιρουμένων των εφάπαξ πληρωμών, υποδεικνύει αύξηση 4,1% το 2024 και 3,8% το 2025.

Από την προηγούμενη δημοσίευση δεδομένων τον Ιούλιο του 2025, το σύστημα παρακολούθησης μισθών της ΕΚΤ έχει επεκταθεί περαιτέρω ώστε να περιλαμβάνει αναδρομικά τις συλλογικές συμβάσεις μισθών στο Βέλγιο από τον Ιανουάριο του 2013 και μετά. Ο ορίζοντας που αφορά το μέλλον έχει επίσης παραταθεί έως τα τέλη Ιουνίου 2026.

Συνολικά, το σύστημα παρακολούθησης μισθών της ΕΚΤ ενδέχεται να υπόκειται σε αναθεωρήσεις και η συνιστώσα που αφορά το μέλλον δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως πρόβλεψη, καθώς καταγράφει μόνο τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για τις ενεργές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Επιπλέον, το σύστημα παρακολούθησης μισθών της ΕΚΤ δεν παρακολουθεί με ακρίβεια τον δείκτη αύξησης των διαπραγματευμένων μισθών και αναμένονται αποκλίσεις με την πάροδο του χρόνου.

Οι μακροοικονομικές προβλέψεις του προσωπικού του Ευρωσυστήματος του Σεπτεμβρίου 2025 για τη ζώνη του ευρώ δείχνουν ετήσιο ρυθμό αύξησης της μισθολογικής δαπάνης ανά εργαζόμενο στη ζώνη του ευρώ 3,4% το 2025 και 2,7% το 2026.