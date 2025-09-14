ΑΤΑ για όλους: Tα κόμματα θέλουν πρώτα κοινωνικό διάλογο - Τι δηλώνουν εκπρόσωποί τους στον «Π»

Η πολιτική θέση της κυβέρνησης για νομοθετική ρύθμιση, εάν χρειαστεί, της καθολικής επέκτασης της ΑΤΑ για κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων φέρνει ποικίλες αντιδράσεις στα κόμματα. Εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, με δηλώσεις τους στον «Π», επισημαίνουν ότι οι διεκδικήσεις εργαζομένων είναι καλύτερα να προκύπτουν μέσα από το αποτέλεσμα του κοινωνικού διαλόγου και του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων που λειτουργεί από τη δεκαετία του 1970, ωστόσο -επισημαίνουν- όταν έρθει συγκεκριμένη ρύθμιση ενώπιόν τoυς θα τη μελετήσουν.

Οι θέσεις των κομμάτων

Με αφορμή την ανακοίνωση της πολιτικής θέσης της κυβέρνησης, ο «Π» ζήτησε από πολιτικά κόμματα να τοποθετηθούν πώς θα κινηθούν σε περίπτωση που τεθεί ενώπιόν τους νομοθετική ρύθμιση. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Άντρος Καυκαλιάς, δήλωσε στον «Π» ότι πάγια πρακτική της Βουλής ήταν και είναι να δίνεται πίστη και χώρος στον κοινωνικό διάλογο όσον αφορά εργασιακά ζητήματα. «Θέματα διεκδικήσεων εργαζομένων όπως είναι η ΑΤΑ και οι συλλογικές συμβάσεις μπορεί να έχουν καλύτερο αποτέλεσμα μέσω ενός αποτελεσματικού κοινωνικού διαλόγου και αυτό έχει αποδείξει η πορεία των εργασιακών ζητημάτων τα τελευταία χρόνια», σημείωσε. «Προτεραιότητα για μας είναι ο κοινωνικός διάλογος σε ό,τι αφορά διεκδικήσεις των εργαζομένων αντί η νομοθετική ρύθμιση», τόνισε. «Είμαστε έτοιμοι ωστόσο», υπέδειξε, «να δούμε πώς θα εξελιχθεί και εάν έρθει κάτι ενώπιόν μας να το εξετάσουμε».

Εκτενής διαβούλευση

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλάς, δήλωσε στον «Π» ότι «εάν η κυβέρνηση επιλέξει να ρυθμίσει το ζήτημα νομοθετικά, θα ήταν καλό να συζητήσει σε βάθος με τους κοινωνικούς εταίρους πριν να καταθέσει οποιαδήποτε νομοσχέδια».

Παράλληλα, πρόσθεσε, «θα πρέπει να εξεταστεί η συνταγματικότητα της επιβολής της ΑΤΑ σε όλους τους εργαζομένους από τις επιχειρήσεις, ενώ θα πρέπει επίσης να γίνουν μελέτες για τις επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και των επιχειρήσεων». Σύμφωνα με τον κ. Κουλλά, «οι ρηξικέλευθες προτάσεις μάλλον έχουν επικοινωνιακό χαρακτήρα παρά ουσιαστικό», επισημαίνοντας ότι «θα πρέπει να αποφεύγονται πριν να προηγηθεί εκτενής κοινωνικός διάλογος και μελέτες για τις επιπτώσεις αλλά και έλεγχος της συνταγματικότητας». Η πρόταση της κυβέρνησης, σημειώνει, ανατρέπει το όλο σύστημα εργασιακών σχέσεων στην Κύπρο που υπάρχει εδώ και δεκαετίες. «Παρά ταύτα στο θεωρητικό ερώτημα που θα έρθει κάτι ενώπιόν μας θα το μελετήσουμε, όπως κάνουμε πάντα», ανέφερε.

Να χαμηλώσουν πρώτα οι τόνοι

Η αναπληρώτρια πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, σε δηλώσεις της στον «Π» επεσήμανε ότι καταρχάς θα πρέπει να χαμηλώσουν οι τόνοι από όλους τους κοινωνικούς εταίρους για το θέμα της ΑΤΑ, να επιδειχθεί σύνεση και επιστροφή στο τραπέζι του διαλόγου προκειμένου να υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα.

«Όταν θα έρθει οποιοδήποτε νομοσχέδιο ενώπιόν μας θα το εξετάσουμε, όπως κάνουμε με όλα τα νομοσχέδια», επεσήμανε σημειώνοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει εκτενής διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους.

Σημειώνεται ότι σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, επεσήμανε ότι με την εισήγηση του υπουργού, για την επέκταση της ΑΤΑ έτσι ώστε να καλύπτει καθολικά και κλιμακωτά όλους τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα, αίρεται μια διαχρονική αδικία που έθετε τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους εργαζόμενους στο Δημόσιο.

«Εννοείται πως η καθολική εφαρμογή της ΑΤΑ θα πρέπει να έχει συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλίδες έτσι ώστε,να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του κρατικού μισθολογίου, να συνδέεται με τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας και να διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητά μας, και να αποφεύγεται η ανατροφοδότηση του πληθωρισμού και της ακρίβειας», σημείωσε.

Σε αυτό το πλαίσιο, επεσήμανε, θα πρέπει να ρυθμιστεί η ΑΤΑ με έναν προκαθορισμένο μηχανισμό εφαρμογής της, έτσι ώστε να τερματιστεί μια διαχρονική και ατέρμονη αντιπαράθεση μεταξύ συνδικαλιστών και εργοδοτών.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, η ΑΤΑ θα πρέπει να δίδεται κλιμακωτά για να ευνοούνται οι χαμηλόμισθοι υπάλληλοι και θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αναστολής της, σε εξαιρετικές περιπτώσεις δημοσιονομικής αστάθειας.

«Θέλουμε να πιστεύουμε πως τόσο οι συνδικαλιστικές οργανώσεις όσο και οι εργοδοτικοί φορείς θα αντιληφθούν πως αυτή η πρόταση διασφαλίζει τα συμφέροντα της οικονομίας αλλά και την εργατική ειρήνη», σημείωσε.

Να μην αμαυρωθεί το καλό παρελθόν

Ο βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΔΗ.ΠΑ.-Συνεργασία), Μαρίνος Μουσιούττας, δήλωσε στον «Π» ότι δεν πρέπει να επιβληθεί κάτι άλλο που να μην είναι αποτέλεσμα συνεργασίας και διαβούλευσης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. «Η Κύπρος απέδειξε ότι μπορεί να προκύψουν θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις που βασίζονται στον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων από το 1970», σημείωσε. «Οποιαδήποτε πρωτοβουλία είτε από την κυβέρνηση είτε από τους εργοδότες ή και τις συντεχνίες θα πρέπει να εδράζεται στα δεδομένα της τριμερούς συνεργασίας ώστε να μην διαταραχθεί η εργατική ειρήνη», υπογράμμισε. Παράλληλα, επεσήμανε ότι «οι δυο πλευρές δεν θα πρέπει να οχυρώνονται στις θέσεις τους και να βάλουν όλοι νερό στο κρασί τους και με πνεύμα εποικοδομητικό να έρθουν στο τραπέζι του διαλόγου για να μπορεί να εξευρεθεί η χρυσή τομή. «Το καλό παρελθόν δεν θα πρέπει να αμαυρωθεί με ενέργειες που θα πλήξουν όλους και κυρίως τους πολίτες», τόνισε.

Σημειώνεται ότι, την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Παναγιώτου, αναφέρθηκε στην πρόθεση της κυβέρνησης, αφενός, να προχωρήσει, ακόμα και νομοθετικά αν χρειαστεί, στην καθολική επέκταση για κάλυψη του συνόλου των εργαζομένων με ΑΤΑ και δίκαιη απόδοση για αποκατάσταση του ποσοστού καταβολής με έμφαση στους χαμηλόμισθους και στη μεσαία τάξη και, αφετέρου, να θέσει προϋποθέσεις ενεργοποίησής της, για αποφυγή επιβράδυνσης της ανάπτυξης, αλλά και ασφαλιστικές δικλίδες για την αποφυγή ανατροφοδότησης του πληθωρισμού.