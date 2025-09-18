«Ματιά στην οικονομία»/Στράτης Ματθαίου (ΠΑΣΥΔΥ): Τι δηλώνει για ισοπεδωτικές αξιολογήσεις, τηλεργασία και ΑΤΑ (podcast)

Στο νέο επεισόδιο του podcast «Ματιά στην Οικονομία» με τη Γεωργία Χαννή, καλεσμένος είναι ο Στράτης Ματθαίου, Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ.

Ο κ. Ματθαίου τονίζει ότι υπόλογοι για τις ισοπεδωτικές αξιολογήσεις στη δημόσια υπηρεσία, στο πλαίσιο του νέου συστήματος αξιολόγησης, είναι οι διευθυντές τμημάτων, ενώ σχολιάζει και τα ευρήματα της έκθεσης της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας που επιδόθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Παράλληλα, αναφέρεται στην τηλεργασία και στο εάν είναι έτοιμοι οι δημόσιοι υπάλληλοι να εργαστούν από το σπίτι, ενώ εξηγεί τους λόγους που η συντεχνία λέει όχι στην κλιμακωτή ΑΤΑ. Ακούστε ολόκληρη τη συζήτηση στο νέο επεισόδιο του podcast «Ματιά στην Οικονομία» με τη Γεωργία Χαννή.