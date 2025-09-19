Κόσμος Ασφαλιστική: Κέρδη €1,6 εκατ. το εξάμηνο- Ποιο το κόστος από πυρκαγιές

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ύψους €1,6 εκατ. ανακοίνωσε για το εξάμηνο του 2025 η Κόσμος Ασφαλιστική έναντι κερδών €1,5 εκατ. το περσινό εξάμηνο.

Η βελτίωση των αποτελεσμάτων της εταιρείας οφείλεται κυρίως στα θετικά αποτελέσματα από ασφαλιστικές εργασίες της εταιρείας καθώς επίσης και στην βελτίωση των αποτελεσμάτων στα καθαρά έσοδα από επενδύσεις.

Τα έσοδα ασφάλισης για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2025 ανήλθαν σε €11 εκατ. έναντι €10,28 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο το 2024, καταγράφοντας αύξηση της τάξης των €721 χιλ. ή 7%.

Τα έξοδα ασφάλισης για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2025 ανήλθαν σε €7,21 εκατ. έναντι €6,79 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο το 2024, καταγράφοντας αύξηση της τάξης των €415 χιλ. ή 6,1%. Η αύξηση στα έξοδα ασφάλισης ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των απαιτήσεων κυρίως στον κλάδο μηχανοκίνητων οχημάτων αλλά και των απαιτήσεων στον κλάδο ευθύνης.

Έσοδα από επενδύσεις

Τα έσοδα από επενδύσεις κατά την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2025 ανήλθαν σε €282 χιλ. έναντι €35 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο το 2024. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις θετικές αποδόσεις του χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών επενδύσεων της εταιρείας, οι οποίες αντισταθμίστηκαν μερικώς από ζημιές που προέκυψαν από την πώληση ακινήτου προς επένδυση.

Λειτουργικά και άλλα έξοδα

Τα λειτουργικά και άλλα έξοδα μέχρι και το εξάμηνο του 2025 ανήλθαν σε €2 εκατ. έναντι €1,8 εκατ. κατά το εξάμηνο του 2024, σημειώνοντας αύξηση ύψους €160 χιλ. ή 8,84%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση σε μισθούς και ωφελήματα προσωπικού και στην αύξηση των εξόδων προβολής και προώθησης.

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας

Το Διαθέσιμο Κεφάλαιο για την κάλυψη Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Φερεγγυότητας το οποίο υπολογίστηκε βάσει των οδηγιών της Φερεγγυότητας ΙΙ και υποβλήθηκε στο γραφείο της Εφόρου Ασφαλίσεων στις 30 Ιουνίου 2025 ανήλθε σε 220,38% (31 Δεκεμβρίου 2024: 199,02%)

Πυρκαγιές

Στην ανακοίνωση η εταιρεία αναφέρει ότι τον Ιούλιο του 2025 σημειώθηκαν εκτεταμένες πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό, οι οποίες προκάλεσαν σημαντικές ζημιές σε κατοικίες, επαγγελματικά υποστατικά και υποδομές, καθώς και εκτεταμένες καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον.

Το γεγονός αυτό αναμένεται να δημιουργήσει κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στις πληγείσες περιοχές, με τις συνέπειές του να αντανακλώνται και στην Εταιρεία, η οποία κλήθηκε να ανταποκριθεί σε αυξημένες απαιτήσεις αποζημίωσης για τα ασφαλισμένα υποστατικά.

Συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί ζημιές σε πέραν των δεκατεσσάρων υποστατικών εκ των οποίων τα τρία έχουν υποστεί ολική καταστροφή. Το εκτιμώμενο οικονομικό αντίκτυπο εκτιμάται ότι θα υπερβεί τις €500.000 με το καθαρό κόστος για την εταιρεία μετά την αντασφάλιση να ανέρχεται σε €250.000.

Η εταιρεία έχει ήδη διευθετήσει το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων καταβάλλοντας στους δικαιούχους τις σχετικές αποζημιώσεις. Το τελικό οικονομικό κόστος από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές αναμένεται να διαμορφωθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποζημίωσης των ασφαλισμένων η οποία αναμένεται α ολοκληρωθεί στο προσεχές διάστημα.