Μέσα σε πέντε μήνες η Βρετανία δανείστηκε 83,3 δις λίρες

Ξεπέρασε ο δανεισμός της Βρετανίας τις κυβερνητικές προβλέψεις, οι οποίες στηρίζουν τα φορολογικά και επενδυτικά σχέδια της Κυβέρνησης, αγγίζοντας μέσα σε ένα πεντάμηνο τα 83,8 δισεκατομμύρια λίρες, με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί η πρόκληση που αντιμετωπίζει η Υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς στον προϋπολογισμό του Νοεμβρίου.

Ο δανεισμός του δημόσιου τομέα μεταξύ των μηνών Απριλίου και Αυγούστου ανήλθε συνολικά σε 83,8 δισεκατομμύρια λίρες (113,39 δισεκατομμύρια δολάρια), 11,4 δισεκατομμύρια λίρες περισσότερο από ό,τι είχε προβλέψει το αρμόδιο κρατικό Γραφείο νωρίτερα εντός του 2025, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή.

Το ποσό του δανεισμού για τους πρώτους πέντε μήνες του οικονομικού έτους είναι το υψηλότερο από το 2020, όταν η πανδημία του κορωνοϊού ανάγκασε την κυβέρνηση σε τεράστιες δαπάνες για να στηρίξει την οικονομία.

Ακόμα και πριν από τα στοιχεία της Παρασκευής, η Ριβς αναμενόταν να ανακοινώσει νέες αυξήσεις φόρων στον προϋπολογισμό στις 26 Νοεμβρίου για να τηρήσει τους δημοσιονομικούς της κανόνες και να αποφύγει την αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Η στερλίνα υποχώρησε σχεδόν κατά μισό σεντ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, αφότου η βρετανική στατιστική υπηρεσία, ONS, δημοσίευσε τα στοιχεία δανεισμού μαζί με ξεχωριστά στοιχεία που έδειξαν μια ισχυρότερη από την αναμενόμενη αύξηση των όγκων λιανικών πωλήσεων τον Αύγουστο.

Μόνο τον Αύγουστο, η Κυβέρνηση δανείστηκε σχεδόν 18 δισεκατομμύρια λίρες, αναφέρει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, ποσό πολύ υψηλότερο από την εκτίμηση του κρατικού γραφείου για 12,5 δισ. λίρες.

Δημοσκόπηση του Reuters σε οικονομολόγους έδειξε μια μέση πρόβλεψη για έλλειμμα 12,75 δισ. λιρών τον Αύγουστο.

«Ο δανεισμός του περασμένου μήνα ήταν το υψηλότερο ποσό για μήνα Αύγουστο από την πανδημία», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της ONS, Grant Fitzner.

«Παρόλο που τα συνολικά έσοδα από φόρους και Εθνική Ασφάλιση αυξήθηκαν αισθητά σε σχέση με πέρυσι, αυτές οι αυξήσεις ξεπεράστηκαν από τις υψηλότερες δαπάνες για δημόσιες υπηρεσίες, παροχές και τόκους χρέους», πρόσθεσε.

Η ONS αναφέρει ότι οι εκτιμήσεις της για τον δανεισμό τους τελευταίους μήνες αναθεωρήθηκαν υψηλότερα κατά σχεδόν 6 δισεκατομμύρια λίρες, μετά τα ενημερωμένα στοιχεία που έδειξαν ότι τα έσοδα από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ήταν χαμηλότερα από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί.

ΚΥΠΕ