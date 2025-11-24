Κολλημένο στο 46% το ποσοστό υλοποίησης αναπτυξιακών δαπανών

Στο 46% παραμένει το δεκάμηνο του 2025, το ποσοστό υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών όσο και πέρσι, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το γενικό λογιστήριο.

Την τελευταία δεκαετία, ο μέσος όρος υλοποίησης του κρατικού προϋπολογισμού αναπτυξιακών δαπανών μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, ανερχόταν στο 42%.

Κεφαλαιουχικές δαπάνες

Η υλοποίηση μέχρι τέλος Οκτωβρίου ανήλθε στα €285,1 εκατ. και οφείλεται κυρίως στις δαπάνες για το οδικό δίκτυο, ύψους €69,9 εκατ., στις δαπάνες για κατασκευαστικά έργα, ύψους €41,9 εκατ., στις δαπάνες για ανέγερση, επέκταση και βελτιώσεις κυβερνητικών κτηρίων, ύψους €30,5 εκατ. και στις δαπάνες για αποχετευτικά και υδατικά συστήματα, ύψους €24,5 εκατ.

Συγχρηματοδοτούμενα και άλλες χρηματοδοτικές δαπάνες

Η υλοποίηση μέχρι τέλος Οκτωβρίου ανήλθε στα €153,5 εκατ. και οφείλεται κυρίως σε Συγχρηματοδοτούμενα Έργα που υλοποιούνται από μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες, ύψους €49,5 εκατ., στο σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών μέχρι 4 ετών, ύψους €16,6 εκατ., στο Σχέδιο Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω Κατοικίες, ύψους €11,2 εκατ. και σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων, ύψους €11,0 εκατ.

Χορηγίες, συνεισφορές και επιχορηγήσεις

Η υλοποίηση μέχρι το τέλος Οκτωβρίου ανήλθε στα €163,1 εκατ. και οφείλεται κυρίως στη χορηγία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €91,7 εκατ., στη χορηγία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €42,4 εκατ., στη χορηγία στο Ινστιτούτο Κύπρου, ύψους €5,8 εκατ, και στη χορηγία στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €5,2 εκατ.

Κοινωνικές παροχές

Η υλοποίηση μέχρι το τέλος Οκτωβρίου ανήλθε στα €87,3 εκατ. και οφείλεται κυρίως στη χορηγία για το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ύψους €44,5 εκατ., στο πρόγραμμα κρατικών υποτροφιών, ύψους €13,1 εκατ., στις χορηγίες σε Εθελοντικούς Οργανισμούς, ύψους €12,8 εκατ., σε πολιτιστικές παροχές, ύψους €8,5 εκατ, στη χορηγία μαθητικής πρόνοιας, ύψους €2,8 εκατ., και σε παροχές στέγασης, ύψους €2,5 εκατ.