Επιτυχής η εκδήλωση κοινωνικής μέριμνας «Κύκλος Προσφοράς» του Δήμου Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Στο πλαίσιο της πολιτικής του για στήριξη των ευάλωτων δημοτών, ο Δήμος Πάφου οργάνωσε χθες Κυριακή 23 Νοεμβρίου την εκδήλωση «Κύκλος Προσφοράς» στο προαύλιο του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων στην Κάτω Πάφο.

Οι δημότες προσέφεραν ρούχα, λευκά είδη και οικιακά σκεύη, τα οποία συγκεντρώθηκαν νωρίτερα, ενώ χθες Κυριακή τα είδη διανεμήθηκαν σε συμπολίτες μας που τα είχαν ανάγκη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ. Πάφου,η διαδικασία συγκέντρωσης διαφόρων ειδών, όπως ρουχισμός, λευκά είδη, οικιακά σκεύη κ.ά., ξεκίνησε από το Σάββατο πρωί, στο Κέντρο Ενηλίκων Κάτω Πάφου, παρά τον Ιερό Ναό Αγών Αναργύρων, όπου αρκετοί δημότες μετέφεραν, τα αντικείμενα της επιλογής τους για εθελοντική προσφορά σε άτομα που τα έχουν περισσότερη ανάγκη.

Με αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκε ένας κύκλος αλληλεγγύης και προσφοράς που κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης την Κυριακή, οπότε και έγινε η παραλαβή των αγαθών.

Με από την εκδήλωση αυτή, οι πολίτες της Πάφου απέδειξαν για ακόμη μία φορά το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και την έμπρακτη διάθεσή τους να στηρίξουν τους συνανθρώπους τους.

 Η προσφορά τους χαρίζει ανακούφιση, ελπίδα και αξιοπρέπεια στους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες, καταλήγει στην ανακοίνωση του ο Δήμος Πάφου.

