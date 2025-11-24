Aπεβίωσε ο προσωπικός σχεδιαστής της πριγκίπισσας Νταϊάνα - Ποιος ήταν ο Πολ Κοστέλο

Ο Ιρλανδο-Αμερικανός σχεδιαστής μόδας, Πολ Κοστέλο (Paul Costelloe), ο οποίος ήταν ο προσωπικός σχεδιαστής της αείμνηστης πριγκίπισσας Νταϊάνα για πάνω από μια δεκαετία, πέθανε σε ηλικία 80 ετών.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Πολ Κοστέλο μετά από σύντομη ασθένεια», ανακοίνωσε η οικογένειά του το Σάββατο.

Ο σχεδιαστής πέθανε στο Λονδίνο, όπου ήταν με τη σύζυγό του και τα επτά παιδιά του.

Πολ Κοστέλο - Ο σχεδιαστής που έντυνε την πριγκίπισσα

Ο σχεδιαστής πολυτελών γυναικείων ενδυμάτων ήταν ένας από τους πιο εξέχοντες Ιρλανδούς στυλίστες και τακτικός επισκέπτης της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου από την έναρξη της το 1984.

Γεννημένος το 1945 στο Δουβλίνο, ο Κοστέλο σπούδασε στην Ακαδημία Σχεδιασμού Μόδας Γκράφτον, εκπαιδεύτηκε ως βοηθός σχεδιασμού σε γαλλικούς οίκους πολυτελείας στο Παρίσι προτού ενταχθεί στο brand Marks and Spencer στο Μιλάνο.

Ίδρυσε τη δική του εταιρεία, Paul Costelloe Collections το 1979.

Στη συνέχεια διορίστηκε προσωπικός στυλίστας της πριγκίπισσας Νταϊάνα από το 1983 και παρέμεινε στη θέση μέχρι τον θάνατό της το 1997.

Όπως είχε αναφέρει στον ιρλανδικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ένιωθε ότι «τα είχε καταφέρει» όταν του ζητήθηκε να γίνει ο σχεδιαστής της.

«Ήταν πολύ ανθρώπινη, δεν συμπεριφερόταν σαν πριγκίπισσα... Έφτιαχνε πολύ καλό τσάι και μερικά scones» είχε τονίσει στο RTE για την πιο διάσημη πελάτισά του.

Οι συλλογές του συνδύαζαν τα old school στυλ με νέες, καινοτόμες πινελιές, συχνά με πινελιές χρώματος, μοτίβα τουίντ και φλοράλ.

Έδινε συνεχώς έμφαση στην ιρλανδική του κληρονομιά, χρησιμοποιώντας παραδοσιακά υφάσματα με το ιρλανδικό λινό και το τουίντ να αποτελούν συχνά βασικά στοιχεία στις δημιουργίες του.

Τα τελευταία 20 χρόνια, συνεργάστηκε με τα Dunnes Stores σε μια εξαιρετικά επιτυχημένη σειρά ρούχων μόδας και οικιακής χρήσης.

Ο Κοστέλο παρουσίασε την τελευταία του συλλογή Άνοιξη-Καλοκαίρι εμπνευσμένη από τη δεκαετία του 1960 με τίτλο «We strill down Rodeo Drive» στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου τον περασμένο Σεπτέμβριο.

«Η φιλοδοξία μου είναι να απομακρυνθώ από τη μόδα τελικά» δήλωσε στη Vogue το 2024. «Να νοικιάσω ένα παλιό αυτοκίνητο και να οδηγήσω στη Γαλλία και να ζωγραφίζω» πρόσθεσε, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ